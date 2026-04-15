Fim da escala 6x1: Paulo Azi vota a favor, mas faz recomendações

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Deputado federal Paulo Azi, relator da PEC - Foto: Billy Boss | Câmara dos Deputados

O deputado federal baiano Paulo Azi (União Brasil), relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata da jornada de trabalho 6x1, apresentou nesta quarta-feira, 15, parecer favorável à admissibilidade do texto na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara.

Nesta etapa, os deputados analisam apenas se a proposta é constitucional, sem discutir o conteúdo.

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Por isso, o relatório não altera o texto e mantém as propostas apresentadas pelos deputados Reginaldo Lopes (PT-MG) e Erika Hilton (PSOL-SP), que tramitam juntas.

Relator faz ponderações

Apesar de recomendar o avanço da PEC, Paulo Azi deixou claro no parecer que vê pontos que precisam ser melhor debatidos na comissão de mérito, que ainda será criada.

Entre as sugestões, o relator destaca a necessidade de uma regra de transição para que a redução da jornada ocorra de forma gradual ao longo dos anos. Ele cita experiências internacionais em que mudanças desse tipo foram implementadas de maneira escalonada.

Azi também reforçou uma crítica à proposta. Segundo ele, incluir um modelo específico de jornada de trabalho na Constituição pode engessar a atuação do Congresso.

Veja o debate ao vivo:

Governo apresenta alternativa

Paralelamente à tramitação da PEC, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou ao Congresso, na terça-feira, 14, um projeto de lei sobre o tema em regime de urgência.

A proposta do governo reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas, garante dois dias de descanso remunerado e proíbe redução salarial.

Já a PEC de Erika Hilton propõe uma semana de quatro dias de trabalho e três de descanso, enquanto a de Reginaldo Lopes prevê a redução da jornada para 36 horas semanais.

Confira o posicionamento do relator