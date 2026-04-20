Pai de Ana Paula Renault gravou recado para filha antes de morrer; veja

Gerardo Henrique Machado Renault expressou seu carinho e torcida por Ana Paula em um vídeo de poucos segundos

Gustavo Zambianco
Ana Paula Renault recebe notícia da morte do pai
Ana Paula Renault recebe notícia da morte do pai -

O pai de Ana Paula Renault, Gerardo Henrique Machado Renault, gravou um vídeo em apoio à filha antes de falecer neste domingo, 19, aos 96 anos. A sister, confinada no BBB 26 desde janeiro, ainda não pode ver o vídeo.

A mensagem foi gravada a cerca de dois meses antes da partida Gerardo, ná época, Ana Paula estava protagonizando momentos intensos no reality, principalmente com Alberto Cowboy, que chegou a mencionar o familiar durante uma discussão.

Tudo sobre BBB em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Mensagem do Pai de Ana Paula

Depois da confirmação da morte de Gerardo, neste domingo, 19, a mensagem, que ainda não chegou a Ana Paula, voltou a viralizar.

No vídeo de poucos segundos, Gerardo expressa sua torcida e carinho por Ana Paula. Veja:

“Oi, filhinha. Tudo bem? Saudades que são muitas. Estou torcendo por você. Um beijo carinhoso do seu pai, que te ama muito”, disse Gerardo.

Aviso da morte do pai durante o confinamento

Gerardo Henrique Machado Renault morreu aos 96 anos neste domingo (19/4). A perda aconteceu a dois dias da final do Big Brother Brasil 26, quando a mineira disputa o título de campeã do BBB 26.

Por mais que a família de Ana Paula tenha sinalizado o desejo de que ela não fosse avisada da perda, a produção do BBB a chamou ao confessionário para dar a notícia.

Após isso, ela inicialmente contou o fato para Juliano Floss, e, depois de escapar do último paredão, que eliminou o baiano Leandro “Boneco”, contou para Milena.

Depois de todos voltarem para a sala, Tadeu Schmidt também fez contato com a casa para consolar Ana Paula. Veja:

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

