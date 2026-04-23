Éder Militão se lesiona no Real Madrid, mas não preocupa para a Copa

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Éder Militão no Real Madrid - Foto: Karl-Josef HILDENBRAND / AFP

O Real Madrid confirmou na manhã desta quinta-feira, 23, que o zagueiro brasileiro Éder Militão está lesionado por causa de um comprometimento no bíceps femoral da perna esquerda. O tempo de recuperação do jogador deve ser de três a quatro semanas e não preocupa para a Copa do Mundo

Éder Militão foi substituído por Rüdiger nos minutos finais do primeiro tempo do duelo entre Real Madrid e o Alavés, pelo Campeonato Espanhol, e saiu mancando de campo.

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Lesão não preocupa para a Copa do Mundo

De acordo com o boletim médico do Real Madrid, o tempo de tratamento do bíceps femoral da perna esquerda deve ser entre três e quatro semanas, não preocupando para o período da Copa do Mundo.

"Após exames realizados hoje pelo Serviço Médico do Real Madrid em nosso jogador Éder Militão, foi diagnosticada uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda. Sua recuperação será acompanhada", afirmou o Real Madrid em comunicado.

A lesão acontece na mesma perna que o jogador anteriormente tinha machucado e ficou cerca de quatro meses afastado dos gramados, causando preocupação em primeira instância.

Éder Militão estreou pela Seleção Brasileira em setembro de 2018, até então acumula 38 partidas, com dois gols marcados com a camisa verde e amarela.