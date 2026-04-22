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FIFA abre nova venda de ingressos para a Copa do Mundo 2026

A comercialização das entradas para as 104 partidas do torneio, será realizada exclusivamente pelo site oficial da entidade

Valdomiro Neto
Por

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Bola que será utilizada na Copa do Mundo
Bola que será utilizada na Copa do Mundo -

A FIFA, entidade máxima do futebol mundial, abre nesta quarta-feira, 22, uma nova etapa de venda de ingressos para as 104 partidas da Copa do Mundo, que começará no dia 11 de junho, informou a entidade nesta terça-feira, 21.

O comunicado informa que os ingressos serão comercializados em modelo de ordem de chegada, com transações sendo realizadas em tempo real conforme a disponibilidade, por meio do site oficial.

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A entidade ainda afirmou que novos ingressos serão colocados à venda regularmente até a data da final do Mundial, 19 de julho.

Segundo dados divulgados pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, cinco dos sete milhões de ingressos disponibilizados já foram comercializados, considerando a capacidade dos 16 estádios que irão receber as partidas.

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Processo contra a venda de ingressos

No dia 24 de março, a Federação de Torcedores Europeus (FSE) e a Euroconsumers, entidade defesa do consumidor no continente, acionaram a Comissão Europeia contra a FIFA, alegando abuso de posição dominante e questiona procedimentos de venda "opacos e desleais".

Defesa da FIFA

Em defesa, a FIFA sustenta o argumento de que os preços seguem critérios de demanda e de variação conforme a atratividade da partida. Segundo o presidente Gianni Infantino, o volume de interesse é "descomunal", resultando na precificação adotada.

Quando é a Copa do Mundo?

Os jogos da Copa do Mundo estão previstos para começar no dia 11 de junho e terminar no dia 19 de julho. As partidas serão sediadas em três países: Estados Unidos, México e Canadá.

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Tags:

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