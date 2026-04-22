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COPA DO MUNDO

EUA sugere à Fifa excluir Irã e incluir a Itália na Copa do Mundo

Posicionamento surge em meio às tensões entre o país-sede e a nação do Oriente Médio

Gustavo Nascimento
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Gianni Infantino, presidente da Fifa, ao lado de Donald Trump, presidente dos EUA
Gianni Infantino, presidente da Fifa, ao lado de Donald Trump, presidente dos EUA -

Um membro do governo dos Estados Unidos sugeriu à Fifa que o Irã fosse substituído pela Itália na Copa do Mundo deste ano, segundo reportagem publicada nesta quarta-feira, 22, pelo jornal britânico Financial Times. Paolo Zampolli, o enviado especial de Donald Trump para o encontro com a Federação, confirmou a informação ao jornal.

“Confirmo que sugeri a Trump e ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, que a Itália substitua o Irã na Copa do Mundo. Sou italiano de nascimento e seria um sonho ver a Azzurra em um torneio sediado nos EUA. Com quatro títulos, a equipe tem histórico que justificaria a inclusão”, afirmou Zampolli.

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De acordo com a reportagem, a proposta teria sido feita como uma tentativa de reaproximar os EUA e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, após divergências políticas recentes envolvendo críticas de Trump ao papa Leão XIV, em meio às tensões relacionadas ao Irã.

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A Itália ficou fora da última Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva após ser derrotada pela Bósnia e Herzegovina na repescagem das eliminatórias europeias.

Até o momento, Casa Branca, Fifa, Federação Italiana de Futebol e Federação Iraniana de Futebol não comentaram o caso.

Irã vai participar da Copa do Mundo?

Ainda nesta quarta-feira, diante das tensões diplomáticas com os Estados Unidos, o Irã afirmou que a seleção nacional já está totalmente preparada para disputar o Mundial. A declaração foi feita pela porta-voz do governo iraniano, Fatemeh Mohajerani, que afirmou não haver pendências administrativas ou estruturais que impeçam a presença da equipe.

Segundo ela, todas as etapas logísticas já foram concluídas, incluindo planejamento de viagem, estrutura de apoio e organização da delegação.

O posicionamento se deu após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que levantou questionamentos sobre a participação iraniana e mencionou preocupações relacionadas à segurança da delegação durante o evento.

Nos bastidores, a federação iraniana discute a possibilidade de transferir seus jogos para o México. A alternativa ganhou força após sinalizações positivas do governo mexicano, que indicou disposição para receber partidas caso a Fifa autorize a mudança.

Até o momento, a Fifa não se pronunciou oficialmente sobre eventuais alterações na participação ou na logística da seleção iraniana na Copa do Mundo.

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Tags:

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