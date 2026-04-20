Filho de campeão do mundo fratura a coluna e pode perder a Copa

Klinsmann lesionado - Foto: Reprodução

A Copa do Mundo pode ter uma ausência de peso, e com sobrenome histórico. O goleiro Jonathan Klinsmann, da seleção dos Estados Unidos, sofreu uma fratura na coluna durante partida da Série B italiana pelo Cesena e está fora do restante da temporada, colocando em risco sua presença no Mundial.

O jogador de 29 anos se lesionou no último sábado, 18, em confronto contra o Palermo. A gravidade do problema foi confirmada pelo próprio atleta nesta segunda-feira, 20, em publicação nas redes sociais.

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"Infelizmente, minha temporada chegou ao fim no sábado. Durante a partida, sofri uma fratura na coluna que me deixará afastado dos gramados por um tempo", escreveu o goleiro.

Sem previsão de retorno, Klinsmann passa agora por um período de recuperação por tempo indeterminado, o que compromete diretamente suas chances de integrar a lista final da seleção estadunidense para a Copa.

Pai histórico

Jonathan é filho de Jürgen Klinsmann, ex-atacante campeão do mundo com a Alemanha em 1990 e uma das figuras mais marcantes do futebol europeu nas últimas décadas.

Apesar de ter nascido na Alemanha, o goleiro cresceu nos Estados Unidos e construiu sua trajetória defendendo as categorias de base do país, justamente durante o período em que seu pai comandava a seleção principal, entre 2011 e 2016.

Jürgen Klinsmann pela Alemanha | Foto: Reprodução

Busca por espaço na seleção

Klinsmann vinha sendo observado de perto pela comissão técnica americana após uma sequência consistente na Itália. Mesmo sem estrear oficialmente pela seleção principal, ele acumulava convocações recentes para amistosos, sinalizando uma possível oportunidade no ciclo para 2026.

Foi exatamente nessa crescente que a lesão interrompeu o caminho de Klinsmann, justamente na Copa do Mundo que ele disputaria em casa. Os Estados Unidos estreiam na Copa do Mundo no dia 12 de junho, contra o Paraguai. Na sequência, enfrentam Austrália e Turquia, em jogos válidos pelo Grupo D.