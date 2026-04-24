Léo Condé revela como neutralizou o Bahia de Ceni na Fonte Nova

Léo Condé, técnico do Remo - Foto: Divulgação/ Remo

As fragilidades do Bahia foram exploradas, e o técnico Léo Condé comandou o Remo para mais uma vitória sobre o Tricolor nesta temporada na última quarta-feira, 22. Em entrevista coletiva após o jogo na Arena Fonte Nova, o treinador da equipe azulina descreveu a estratégia que utilizou para neutralizar o time de Rogério Ceni em Salvador.

"É sempre muito difícil enfrentar o Bahia. O Bahia tem mecanismos muito particulares, é uma equipe que já joga junto há bastante tempo sob o comando do Rogério. Então, o primeiro ponto foi tentar neutralizar as principais jogadas e ações do Bahia, inclusive nas bolas paradas. Apesar de termos sofrido um gol, conseguimos neutralizar em alguns momentos", disse o treinador Léo Condé.

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Ao mesmo tempo, buscamos explorar algumas fragilidades que praticamente toda equipe tem Léo Condé - Técnico do Remo

"No primeiro tempo, suportamos a pressão forte do ahia, como já imaginávamos, mas também criamos preocupação para eles com nossa transição rápida. Naturalmente, com o empate, o Bahia se arriscaria mais e cederia espaços para nossas transições, e soubemos aproveitar isso", completou.

Rivalidade

Léo Condé conquistou a sua quinta vitória da carreira contra o Bahia, em retrospecto que conta até com um título de Campeonato Baiano, conquistado em 2024 no comando do Vitória. Dois desses triunfos vieram com a camisa do Rubro-Negro, outros dois pelo próprio Remo, e um com o Sampaio Corrêa, em 2022.

"Depois, percebemos que poderíamos avançar um pouco mais as linhas de marcação, o que funcionou bem no lance do segundo gol, que originou o pênalti. No final, uma bela jogada individual do Marcelinho encontrou o (Alef) Manga para fechar o placar. Em termos de oportunidades de gol, foi um jogo bem equilibrado", concluiu Condé sobre a estratégia que funcionou contra o Bahia na Fonte Nova.

Diante do Tricolor, o Remo conquistou sua primeira vitória fora do Pará nesta temporada, e a segunda fora de casa em todo o ano. Anteriormente, o Leão Azul havia vencido somente o Cametá, pela semifinal do Campeonato Paraense