Bahia vive pior fase na Arena Fonte Nova desde 2024

Bahia entra em alerta após tropeços seguidos em casa - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após a derrota para o Remo, na última quarta-feira, 22, pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil, o Esporte Clube Bahia vive sua pior sequência na Arena Fonte Nova desde 2024.

Com o revés diante da equipe paraense, o Esquadrão emplacou sua segunda derrota consecutiva em casa, já que, anteriormente, havia perdido para o Palmeiras, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A última vez que o Tricolor de Aço sofreu mais de uma derrota consecutiva na Arena Fonte Nova foi há duas temporadas, em 2024, quando acumulou três reveses seguidos no segundo turno do Brasileirão, contra Flamengo, São Paulo e Palmeiras.

Naquela mesma temporada, o Bahia também já havia perdido mais de uma partida consecutiva como mandante, diante de Cuiabá e Corinthians, na reta final do primeiro turno da Série A.

Relembre:

2º turno

Bahia 1 x 2 Palmeiras — 34ª rodada do Brasileirão

Bahia 0 x 3 São Paulo — 32ª rodada do Brasileirão

Bahia 0 x 1 Flamengo — 29ª rodada do Brasileirão

1º turno

Bahia 0 x 1 Corinthians — 18ª rodada do Brasileirão

Bahia 1 x 2 Cuiabá — 17ª rodada do Brasileirão

No entanto, a equipe comandada por Rogério Ceni não perdia dois jogos consecutivos na Arena Fonte Nova desde então. Inclusive, terminou a última edição do Campeonato Brasileiro como o terceiro melhor mandante. Foram 56 partidas disputadas — considerando todas as competições — antes da atual sequência de derrotas para Palmeiras e Remo.

Diante do cenário de turbulência, o Bahia volta a campo neste sábado, 2, às 18h30, novamente na Arena Fonte Nova, para enfrentar o Santos com um único objetivo: “estancar a sangria”. Ao menos, foi o que garantiu Ceni. Segundo o treinador, o único resultado aceitável no confronto é o triunfo.