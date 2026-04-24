Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ALGO MUDOU?

Bahia vive pior fase na Arena Fonte Nova desde 2024

Após derrotas seguidas em casa, Tricolor iguala sequência negativa e liga sinal de alerta na temporada

Téo Mazzoni
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Bahia entra em alerta após tropeços seguidos em casa
Bahia entra em alerta após tropeços seguidos em casa -

Após a derrota para o Remo, na última quarta-feira, 22, pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil, o Esporte Clube Bahia vive sua pior sequência na Arena Fonte Nova desde 2024.

Com o revés diante da equipe paraense, o Esquadrão emplacou sua segunda derrota consecutiva em casa, já que, anteriormente, havia perdido para o Palmeiras, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A última vez que o Tricolor de Aço sofreu mais de uma derrota consecutiva na Arena Fonte Nova foi há duas temporadas, em 2024, quando acumulou três reveses seguidos no segundo turno do Brasileirão, contra Flamengo, São Paulo e Palmeiras.

Naquela mesma temporada, o Bahia também já havia perdido mais de uma partida consecutiva como mandante, diante de Cuiabá e Corinthians, na reta final do primeiro turno da Série A.

Relembre:

2º turno

  • Bahia 1 x 2 Palmeiras — 34ª rodada do Brasileirão
  • Bahia 0 x 3 São Paulo — 32ª rodada do Brasileirão
  • Bahia 0 x 1 Flamengo — 29ª rodada do Brasileirão

1º turno

  • Bahia 0 x 1 Corinthians — 18ª rodada do Brasileirão
  • Bahia 1 x 2 Cuiabá — 17ª rodada do Brasileirão

No entanto, a equipe comandada por Rogério Ceni não perdia dois jogos consecutivos na Arena Fonte Nova desde então. Inclusive, terminou a última edição do Campeonato Brasileiro como o terceiro melhor mandante. Foram 56 partidas disputadas — considerando todas as competições — antes da atual sequência de derrotas para Palmeiras e Remo.

Leia Também:

Ceni revela “trauma” que tem afetado o desempenho do Bahia; entenda
Bahia pode alcançar feito inédito se passar do Remo na Copa do Brasil
Contra o Bahia, Remo venceu pela primeira vez fora do Pará em 2026

Diante do cenário de turbulência, o Bahia volta a campo neste sábado, 2, às 18h30, novamente na Arena Fonte Nova, para enfrentar o Santos com um único objetivo: “estancar a sangria”. Ao menos, foi o que garantiu Ceni. Segundo o treinador, o único resultado aceitável no confronto é o triunfo.

Vamos ter que arrancar o triunfo de qualquer maneira contra o Santos
Rogério Ceni - técnico do Bahia

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arena fonte nova EC Bahia Esporte Clube Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bahia entra em alerta após tropeços seguidos em casa
Play

Bamor faz protesto no CT do Bahia para cobrar diretoria e jogadores

Bahia entra em alerta após tropeços seguidos em casa
Play

Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova

Bahia entra em alerta após tropeços seguidos em casa
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

Bahia entra em alerta após tropeços seguidos em casa
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

x