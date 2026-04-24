ALGO MUDOU?
Bahia vive pior fase na Arena Fonte Nova desde 2024
Após derrotas seguidas em casa, Tricolor iguala sequência negativa e liga sinal de alerta na temporada
Após a derrota para o Remo, na última quarta-feira, 22, pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil, o Esporte Clube Bahia vive sua pior sequência na Arena Fonte Nova desde 2024.
Com o revés diante da equipe paraense, o Esquadrão emplacou sua segunda derrota consecutiva em casa, já que, anteriormente, havia perdido para o Palmeiras, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A última vez que o Tricolor de Aço sofreu mais de uma derrota consecutiva na Arena Fonte Nova foi há duas temporadas, em 2024, quando acumulou três reveses seguidos no segundo turno do Brasileirão, contra Flamengo, São Paulo e Palmeiras.
Naquela mesma temporada, o Bahia também já havia perdido mais de uma partida consecutiva como mandante, diante de Cuiabá e Corinthians, na reta final do primeiro turno da Série A.
Relembre:
2º turno
- Bahia 1 x 2 Palmeiras — 34ª rodada do Brasileirão
- Bahia 0 x 3 São Paulo — 32ª rodada do Brasileirão
- Bahia 0 x 1 Flamengo — 29ª rodada do Brasileirão
1º turno
- Bahia 0 x 1 Corinthians — 18ª rodada do Brasileirão
- Bahia 1 x 2 Cuiabá — 17ª rodada do Brasileirão
No entanto, a equipe comandada por Rogério Ceni não perdia dois jogos consecutivos na Arena Fonte Nova desde então. Inclusive, terminou a última edição do Campeonato Brasileiro como o terceiro melhor mandante. Foram 56 partidas disputadas — considerando todas as competições — antes da atual sequência de derrotas para Palmeiras e Remo.
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Diante do cenário de turbulência, o Bahia volta a campo neste sábado, 2, às 18h30, novamente na Arena Fonte Nova, para enfrentar o Santos com um único objetivo: “estancar a sangria”. Ao menos, foi o que garantiu Ceni. Segundo o treinador, o único resultado aceitável no confronto é o triunfo.
Vamos ter que arrancar o triunfo de qualquer maneira contra o Santos
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