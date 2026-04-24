Entenda por que o Napoli deve pagar R$ 90 milhões por cria do Vitória

Alisson Santos comemorando gol pelo Napoli - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O atacante Alisson Santos deixou o Vitória desacreditado em 2025 após passagens por clubes da Série C do Brasileiro, mas agora está muito próximo de ser adquirido em definitivo pelo Napoli, da Itália, em negociação que pode render algo em torno de R$ 11 milhões para os cofres do Rubro-Negro.

"Fez por merecer"

O jogador chegou ao Sporting no início desta temporada, e, apesar de bastante criticado pela torcida e nunca ter se consolidado como um titular, fez gols importantes e chamou a atenção do Napoli. A proposta irrecusável trouxe para terras europeias um jogador que foi exaltado pelo comentarista Leonardo Bertozzi, especialista em futebol italiano na ESPN, em entrevista ao Portal A TARDE.

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Caso queira comprar o jovem de 23 anos em definitivo, o Napoli terá que desembolsar 15,5 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões), além dos 3 milhões de euros já pagos pelo empréstimo junto ao Sporting, de Portugal. O Leão da Barra, portanto, tem direito a 13% da negociação total — equivalente a R$ 11 milhões.

O Cria do Leão marcou seu sexto gol na temporada nesta sexta-feira, 24, e participou na goleada por 4 a 0 sobre o Cremonese, pela Primeira Divisão Italiana.

"O próprio jogo contra o Milan foi um jogo em que ele saiu do banco e ajudou a participar de maneira decisiva no gol da vitória, então acho que é um jogador que oferece um perfil diferente, de muita velocidade, drible, um contra um, com definição", analisou Bertozzi.

Esse valor de 15 milhões para o Napoli poder comprar o jogador é justo Leonardo Bertozzi

"O Alisson é um jogador que teve uma ascensão meteórica, de jogar a Série C para em dois anos estar em uma Champions League, mas é um jogador que fez por merecer essa evolução, esse crescimento, e acho que o Napoli certamente não vai perder essa oportunidade de ficar com o jogador", concluiu o comentarista.

Ascensão meteórica

Alisson Santos nunca se firmou enquanto jogador do Vitória, e chegou a ser emprestado ao Náutico e Figueirense para disputar a Série C do Brasileirão em 2023 e 2024, respectivamente. O desempenho no clube catarinense chamou a atenção do Leiria, da Segunda Divisão de Portugal.

O atacante marcou seis gols em 18 jogos da sua primeira temporada longe do futebol brasileiro e atraiu olhares do Sporting, onde foi adquirido em definitivo em meados de 2025. Nos Leões, Alisson marcou gols importantes, inclusive em noites de Liga dos Campeões, e deixou para trás de vez a fase inconsistente da carreira.

"O Alisson foi uma contratação de oportunidade, o Napoli precisava de um jogador de velocidade pelos lados em janeiro, o David Neres vinha num bom momento, se lesionou e o Alisson era um jogador que no Sporting não era um titular, mas que entrava bem nos jogos, teve desempenho importante na Champions e no Napoli ele também foi peça importante num momento difícil ele ajudou o time na temporada, entrando, sendo esse fator de desequilíbrio e ajudando o time a resolver jogos difíceis", completou Leonardo Bertozzi.