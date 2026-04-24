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VEJA RANKING

Atacantes da dupla BaVi estão entre os que mais sofrem pênaltis no Brasil

Bahia aparece em segundo lugar, enquanto o Vitória surge em sexto no ranking

Marina Branco
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Baralhas e Ademir em BaVi
Baralhas e Ademir em BaVi -

Quando um jogo está perdido, rezar por um pênalti é alternativa para qualquer torcida - e com alguns atletas, as chances da penalidade acontecer são maiores. Um deles, no Brasileirão, é do Bahia, integrando a lista de atletas que mais sofreram pênaltis no futebol brasileiro nos últimos anos junto a um atacante do Vitória.

De acordo com estudo do Bolavip Brasil, o atacante tricolor Ademir divide o topo do ranking com nomes de peso como Vitor Roque, do Palmeiras, e Arrascaeta, do Flamengo. Os três acumulam sete penalidades sofridas cada desde 2022 no Campeonato Brasileiro.

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A presença de Ademir na liderança não é apenas estatística, mas também simbólica. Jogador de velocidade e enfrentamento constante no um contra um, ele costuma ser protagonista em jogadas dentro da área, cenário onde qualquer contato vira decisão de arbitragem.

O levantamento considerou partidas do Brasileirão entre 2022 e 2026, analisando não só o número de pênaltis sofridos, mas também a minutagem em campo e episódios de simulação punidos com cartão amarelo.

Apesar do empate no topo, os números mostram nuances importantes. Vitor Roque atingiu sete pênaltis em 5.434 minutos, sendo o mais "eficiente" no quesito ao precisar de menos minutos para sofrer penalidade.

Ademir aparece logo atrás, em segundo lugar, com a mesma quantidade em 6.676 minutos, enquanto Arrascaeta precisou de 7.375 minutos para alcançar o número.

Marinho na lista

Os sete pênaltis de Ademir, no entanto, não foram todos do Bahia. Considerando temporadas a partir de 2022, o atleta juntou passagens pelo Esquadrão e pelo Atlético-MG, sofrendo penalidades em ambos.

O mesmo aconteceu com um jogador do Vitória que aparece no ranking, o atacante Marinho. Dividido entre Flamengo, Fortaleza e Vitória nos últimos anos, ele sofreu cinco pênaltis em 4.774 minutos, com "eficiência" altíssima e ocupando a sexta posição.

Marinho pelo Vitória
Marinho pelo Vitória | Foto: EC Vitória

Ranking dos jogadores que mais sofreram pênaltis no Brasil desde 2022

  1. Vitor Roque (Athletico/Palmeiras) – 7 pênaltis em 5.434 minutos
  2. Ademir (Atlético-MG/Bahia) – 7 pênaltis em 6.676 minutos
  3. Arrascaeta (Flamengo) – 7 pênaltis em 7.375 minutos
  4. Eduardo Vargas (Atlético-MG) – 5 pênaltis em 2.451 minutos
  5. Robson (Fortaleza/Coritiba) – 5 pênaltis em 3.810 minutos
  6. Marinho (Flamengo/Fortaleza/Vitória) – 5 pênaltis em 4.774 minutos
  7. Pedro (Flamengo) – 5 pênaltis em 6.854 minutos
  8. Luciano (São Paulo) – 5 pênaltis em 9.302 minutos
  9. William Pottker (Avaí) – 4 pênaltis em 2.084 minutos
  10. Flaco López (Palmeiras) – 4 pênaltis em 6.160 minutos

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