Atacantes da dupla BaVi estão entre os que mais sofrem pênaltis no Brasil

Baralhas e Ademir em BaVi - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Quando um jogo está perdido, rezar por um pênalti é alternativa para qualquer torcida - e com alguns atletas, as chances da penalidade acontecer são maiores. Um deles, no Brasileirão, é do Bahia, integrando a lista de atletas que mais sofreram pênaltis no futebol brasileiro nos últimos anos junto a um atacante do Vitória.

De acordo com estudo do Bolavip Brasil, o atacante tricolor Ademir divide o topo do ranking com nomes de peso como Vitor Roque, do Palmeiras, e Arrascaeta, do Flamengo. Os três acumulam sete penalidades sofridas cada desde 2022 no Campeonato Brasileiro.

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A presença de Ademir na liderança não é apenas estatística, mas também simbólica. Jogador de velocidade e enfrentamento constante no um contra um, ele costuma ser protagonista em jogadas dentro da área, cenário onde qualquer contato vira decisão de arbitragem.

O levantamento considerou partidas do Brasileirão entre 2022 e 2026, analisando não só o número de pênaltis sofridos, mas também a minutagem em campo e episódios de simulação punidos com cartão amarelo.

Apesar do empate no topo, os números mostram nuances importantes. Vitor Roque atingiu sete pênaltis em 5.434 minutos, sendo o mais "eficiente" no quesito ao precisar de menos minutos para sofrer penalidade.

Ademir aparece logo atrás, em segundo lugar, com a mesma quantidade em 6.676 minutos, enquanto Arrascaeta precisou de 7.375 minutos para alcançar o número.

Marinho na lista

Os sete pênaltis de Ademir, no entanto, não foram todos do Bahia. Considerando temporadas a partir de 2022, o atleta juntou passagens pelo Esquadrão e pelo Atlético-MG, sofrendo penalidades em ambos.

O mesmo aconteceu com um jogador do Vitória que aparece no ranking, o atacante Marinho. Dividido entre Flamengo, Fortaleza e Vitória nos últimos anos, ele sofreu cinco pênaltis em 4.774 minutos, com "eficiência" altíssima e ocupando a sexta posição.

Marinho pelo Vitória | Foto: EC Vitória

Ranking dos jogadores que mais sofreram pênaltis no Brasil desde 2022