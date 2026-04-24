VEJA RANKING
Atacantes da dupla BaVi estão entre os que mais sofrem pênaltis no Brasil
Bahia aparece em segundo lugar, enquanto o Vitória surge em sexto no ranking
Quando um jogo está perdido, rezar por um pênalti é alternativa para qualquer torcida - e com alguns atletas, as chances da penalidade acontecer são maiores. Um deles, no Brasileirão, é do Bahia, integrando a lista de atletas que mais sofreram pênaltis no futebol brasileiro nos últimos anos junto a um atacante do Vitória.
De acordo com estudo do Bolavip Brasil, o atacante tricolor Ademir divide o topo do ranking com nomes de peso como Vitor Roque, do Palmeiras, e Arrascaeta, do Flamengo. Os três acumulam sete penalidades sofridas cada desde 2022 no Campeonato Brasileiro.
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A presença de Ademir na liderança não é apenas estatística, mas também simbólica. Jogador de velocidade e enfrentamento constante no um contra um, ele costuma ser protagonista em jogadas dentro da área, cenário onde qualquer contato vira decisão de arbitragem.
O levantamento considerou partidas do Brasileirão entre 2022 e 2026, analisando não só o número de pênaltis sofridos, mas também a minutagem em campo e episódios de simulação punidos com cartão amarelo.
Apesar do empate no topo, os números mostram nuances importantes. Vitor Roque atingiu sete pênaltis em 5.434 minutos, sendo o mais "eficiente" no quesito ao precisar de menos minutos para sofrer penalidade.
Ademir aparece logo atrás, em segundo lugar, com a mesma quantidade em 6.676 minutos, enquanto Arrascaeta precisou de 7.375 minutos para alcançar o número.
Marinho na lista
Os sete pênaltis de Ademir, no entanto, não foram todos do Bahia. Considerando temporadas a partir de 2022, o atleta juntou passagens pelo Esquadrão e pelo Atlético-MG, sofrendo penalidades em ambos.
O mesmo aconteceu com um jogador do Vitória que aparece no ranking, o atacante Marinho. Dividido entre Flamengo, Fortaleza e Vitória nos últimos anos, ele sofreu cinco pênaltis em 4.774 minutos, com "eficiência" altíssima e ocupando a sexta posição.
Ranking dos jogadores que mais sofreram pênaltis no Brasil desde 2022
- Vitor Roque (Athletico/Palmeiras) – 7 pênaltis em 5.434 minutos
- Ademir (Atlético-MG/Bahia) – 7 pênaltis em 6.676 minutos
- Arrascaeta (Flamengo) – 7 pênaltis em 7.375 minutos
- Eduardo Vargas (Atlético-MG) – 5 pênaltis em 2.451 minutos
- Robson (Fortaleza/Coritiba) – 5 pênaltis em 3.810 minutos
- Marinho (Flamengo/Fortaleza/Vitória) – 5 pênaltis em 4.774 minutos
- Pedro (Flamengo) – 5 pênaltis em 6.854 minutos
- Luciano (São Paulo) – 5 pênaltis em 9.302 minutos
- William Pottker (Avaí) – 4 pênaltis em 2.084 minutos
- Flaco López (Palmeiras) – 4 pênaltis em 6.160 minutos
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