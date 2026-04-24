ESPORTES
DE VOLTA AOS CAMPOS

Ex-Bahia acerta com Botafogo aos 33 anos após meses sem jogar

O atacante já está disponível no BID da CBF e deve estrear pelo novo clube no início de maio

Marina Branco
Arthur Caíke pelo Bahia
Quem acompanhou o Bahia entre 2019 e 2020 deve se lembrar do atacante Arthur Caíke. Atualmente com 33 anos, o jogador voltou ao futebol brasileiro, acertando com o Botafogo-SP e já disponível no BID da CBF.

Liberado para atuar na Série B do Campeonato Brasileiro, o reforço chega ao clube de Ribeirão Preto após um período sem atuar oficialmente. Sua última partida foi no fim de outubro de 2025, quando ainda defendia o Goiás, equipe pela qual disputou 37 jogos e marcou três gols na temporada.

Carreira

Ao longo da carreira, Caíke já integrou o setor ofensivo de diversos clubes do futebol brasileiro, incluindo Bahia, Cruzeiro, Chapecoense, Sport, Criciúma, Londrina, Coritiba, Paraná e Santa Cruz.

No Bahia, foi uma peça utilizada ao longo de sua trajetória, integrando um período de reconstrução do clube antes da era SAF. Além disso, o atacante também teve experiências no exterior, atuando por Pyramids (Egito), Al Shabab (Arábia Saudita) e Kashima Antlers (Japão).

No novo clube, inclusive, ele reencontra o técnico Cláudio Tencati, com quem trabalhou anteriormente no Criciúma. Agora, já na reta final da carreira, o atacante tenta retomar ritmo e contribuir com sua experiência em mais um desafio na Série B.

Retorno aos campos

Sem entrar em campo desde o ano passado, Arthur Caíke deve passar por um período inicial de readaptação física antes de ganhar minutos com a camisa do Pantera.

A expectativa é que ele esteja à disposição para a próxima rodada da Série B, quando o Botafogo-SP enfrenta o Náutico, no dia 2 de maio, às 16h, em Ribeirão Preto.

