Bahia dobra valor de avaliação e vende Fazendão por R$ 45 milhões

Antigo Fazendão do Esporte Clube Bahia - Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

Sede do Esporte Clube Bahia por 40 anos, entre 1979 e 2019, o centro de treinamento Osório Villas-Bôas, o Fazendão, foi desativado após a inauguração do CT Evaristo de Macedo, em 2020, e vendido pelo Esquadrão no ano passado.

Após a divulgação do balanço financeiro referente a 2025, na última semana, o valor da venda da antiga casa do Tricolor de Aço foi revelado. O Fazendão foi vendido por R$ 45 milhões.

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A venda do Fazendão por R$ 45 milhões foi para uma empresa do setor imobiliário. O objetivo é transformar a antiga sede do clube — situada entre os bairros de Itinga, em Lauro de Freitas, e Jardim das Margaridas, em Salvador — em um empreendimento habitacional vinculado ao programa Minha Casa, Minha Vida.

Dobro do estimado

Com cerca de 120 mil metros quadrados, o Fazendão foi negociado por mais do que o dobro do valor inicialmente estimado. Em 2021, o terreno do Fazendão foi avaliado em R$ 21 milhões.

Ao ser vendido por aproximadamente R$ 45 milhões, o Bahia obteve uma valorização de cerca de 114,3% em relação ao montante originalmente estipulado para o empreendimento, conforme aprovação do Conselho Deliberativo do clube.

Antigo CT foi vendido por mais que o dobro do valor inicial | Foto: Reprodução | Google Street View

O Fazendão

A estrutura do Fazendão conta com quatro campos — sendo três com medidas oficiais — e arquibancada com capacidade para 3 mil pessoas. Durante o período em que utilizou o espaço, o Bahia conquistou um título do Campeonato Brasileiro, três da Copa do Nordeste e 18 do Campeonato Baiano.