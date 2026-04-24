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FÁBRICA DE TALENTOS

Cria do Vitória, Alisson Santos volta a brilhar no futebol europeu

Atacante de 23 anos foi revelado na Toca do Leão

João Grassi
Por

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Alisson Santos comemora gol
Alisson Santos comemora gol -

Jogador revelado na base do Esporte Clube Vitória, Alisson Santos segue brilhando no futebol europeu. O atacante de 23 anos voltou a balançar as redes com a camisa do Napoli, em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Italiano, na tarde desta sexta-feira, 24.

Aos 7 minutos do segundo tempo, Alisson marcou o quarto gol na vitória de goleada por 4 a 0 sobre o Cremonese, no Estádio Diego Armando Maradona. Além do brasileiro, McTominay, Højlund e De Bruyne também deixaram suas marcas.

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A revelação rubro-negra já marcou três gols em 11 partidas pelo Napoli. Comandado pelo técnico Antonio Conte, o time do sul italiano está praticamente garantido na próxima Liga dos Campeões e ainda tem chances remotas de ser campeão.

Com 69 pontos, o Napoli vai encerrar a rodada da liga italiana na segunda posição, podendo cair no máximo para o terceiro lugar a depender do resultado do clássico entre Milan e Juventus.

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Vitória pode lucrar com Alisson Santos

O Vitória se aproxima de receber um valor significativo pela venda de uma das joias de suas divisões de base. O atacante Alisson Santos, de 23 anos, está próximo de ser comprado em definitivo pelo Napoli, clube que defende atualmente na Itália por empréstimo.

Conforme o jornalista Fabrizio Romano, o Napoli deve adquirir Alisson em definitivo para mantê-lo no elenco. O valor total da transação é de 15,5 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões).

De acordo com o presidente Fábio Mota, o Vitória ainda não recebeu nenhuma confirmação sobre a negociação. Contudo, o dirigente detalhou ao portal A TARDE que 13% do montante pertenceria ao Rubro-Negro, valores que giram em torno de R$ 11 milhões.

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