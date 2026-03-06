Multicampeão, Antonio Conte exalta Alisson Santos: "Muita velocidade"

Antonio Conte, técnico do Napoli e Alisson Santos - Foto: Claudio Villa | Inter de Milão e Reprodução | Redes Sociais

Multicampeão no futebol europeu, o técnico Antonio Conte exaltou a atuação do atacante Alisson Santos, cria do Vitória, na vitória do Napoli desta sexta-feira, 6, pelo Campeonato Italiano. Na ocasião, o jovem marcou um bonito gol aos 7 minutos do primeiro tempo sobre o Torino.

Em entrevista coletiva após o jogo no Estádio Diego Armando Maradona, Conte afirmou que Alisson "está se adaptando" e, apesar da velocidade, precisar ser menos tímido com palavras do próprio comandante.

"Ele está se adaptando à mecânica do time, temos que tentar levá-lo para as áreas do campo onde ele gosta. Ele tem muita velocidade, peço que não seja tímido. Hoje ele não foi, mas em outras vezes sim. Ele tenta a jogada; não é um problema errar, o erro para mim é não ter a chance de driblar. No Sporting, ele não chegou a ser titular", disse Antonio Conte.

Pentacampeão italiano também por Juventus, Inter de Milão, além do título da Premier League com o Chelsea em 2016/17, o treinador conquistou a Serie A Italiana com o Napoli na temporada passada e, apesar do imbróglio, permaneceu na equipe. A equipe atualmente ocupa a terceira colocação na tabela, apenas atrás de Milan e Inter de Milão.

Alisson Santos já marcou dois gols em cinco partidas em início meteórico com a camisa do Napoli. Emprestado pelo Sporting, de Portugal, por 3 milhões de euros, o atacante custará outros 16,5 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 102,3 milhões, caso o clube italiani queira exercer a opção de compra.