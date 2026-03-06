Menu
HOME > ESPORTES
PEGADOR DE PÊNALTI

Herói do Sport abre o jogo sobre o Vitória: "Foi muito importante"

Thiago Couto brilhou e relembrou a sequência que teve no Leão da Barra em 2025

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

06/03/2026 - 19:51 h

Thiago Couto em campo pelo Sport
Thiago Couto em campo pelo Sport

Ex-goleiro do Vitória, Thiago Couto foi o herói da classificação do Sport à terceira fase da Copa do Brasil. Autor da defesa do primeiro pênalti do Desportiva Ferroviária na disputa, o jogador foi sincero ao exaltar este momento e avaliar o período em que esteve emprestado no Leão da Barra.

Thiago Couto luta para se firmar na titularidade e ter minutos em campo há duas temporadas e jogou apenas 13 partidas desde que chegou ao clube pernambucano em 2024. Emprestado ao Rubro-Negro Baiano no ano passado, o goleiro se destacou em sequência de nove jogos no final da temporada.

"Feliz de estar vivendo esse momento, trabalho bastante para isso. Tô muito feliz, ainda mais de estar jogando. Há muito tempo já queria estar jogando, não gosto de ficar parado. E estou procurando o meu melhor sempre", disse Thiago Couto em entrevista ao portal ge.

Thiago Couto defendendo pênalti pelo Sport
Thiago Couto defendendo pênalti pelo Sport | Foto: Pedro Lorenzon/ SCR

"Foi muito importante (empréstimo para o Vitória), tive uma sequência na reta final ali por causa do meu desempenho e acho que a torcida, ali, teve o reconhecimento. Desde que terminou a temporada recebi muitas mensagens para continuar no Sport. Isso é muito bom, cara. Ter o apoio deles. A gente trabalha para eles. Fico muito feliz de estar ajudando dentro de campo", completou sobre o Vitória.

Classificação

O Sport deu um susto no seu torcedor ao ficar no empate sem gols com o Desportiva Ferroviária na segunda fase da Copa do Brasil, mas se classificou após vencer por 4 a 3 nos pênaltis. O duelo também marcou a estreia do zagueiro Zé Marcos pelo Sport, que está emprestado pelo Vitória até o final da temporada.

x