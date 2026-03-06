Menu
HOME > ESPORTES
DE VOLTA?

Atacante pode estrear pelo Vitória na temporada em BaVi decisivo

Jogador de 31 anos está recuperado de lesão

João Grassi

Por João Grassi

06/03/2026 - 16:20 h

Renzo López durante treino do Vitória
Renzo López durante treino do Vitória -

Jogador que ainda não estreou na temporada, Renzo López pode aparecer na lista de relacionados do Vitória pela primeira vez em 2026. O atacante de 31 anos está recuperado de uma fratura na coluna sofrida durante treinamento.

Renzo treinou normalmente com o grupo nos últimos dias, mas ainda não é presença garantida no clássico BaVi deste sábado, 7, válido pela final do Baianão.

Além do uruguaio e Renato Kayzer, o técnico Jair Ventura teria Pedro Henrique como outra opção na posição de centroavante, mas ele quebrou o braço recentemente e está fora de combate.

Contratado em julho do ano passado após deixar o Al-Fayha, da Arábia Saudita, Renzo López acumula 23 partidas e um gol com a camisa vermelha e preta. Ele chegou a ganhar a titularidade em cinco jogos do Brasileirão de 2025.

Leia Também:

Experiente em clássicos, Arcanjo mira mais um título pelo Vitória
Bahia x Vitória: onde assistir e prováveis escalações da final
Marinho volta ao BaVi após dez anos com tabu pessoal para quebrar

Agora é BaVi

Com Renzo López como provável reforço, o Vitória enfrenta o Bahia neste sábado, às 17h, pela final do Campeonato Baiano. O BaVi decisivo será realizado em jogo único na Arena Fonte Nova, em Salvador.

x