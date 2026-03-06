PAREDÃO
Experiente em clássicos, Arcanjo mira mais um título pelo Vitória
Goleiro concedeu entrevista nesta sexta-feira, 6
Por João Grassi
Siga o A TARDE no Google
Jogador com mais tempo de casa no elenco do Vitória, Lucas Arcanjo esbanja experiência em clássicos desde que subiu ao profissional. O rival Bahia é a equipe que o goleiro mais enfrentou na carreira. Neste sábado, 7, pela final do Campeonato Baiano, será o 16º BaVi dele.
Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 6, Arcanjo definiu o duelo como um "campeonato à parte". Ele garantiu que a equipe rubro-negra teve uma boa semana de treinos com o técnico Jair Ventura e está preparada para o BaVi decisivo.
"Ainda mais por ser um jogo único também, é decidido em detalhes. Aquela velha frase no futebol: 'clássico não se joga, se vence', independente da forma que seja. A gente está bem preparado para o esquema de jogo que vier de lá, estamos bem preparados para ir em busca do nosso objetivo principal", iniciou.
Leia Também:
"Acho que a atenção é redobrada. Comunicação é muito importante e a gente melhorou muito esse quesito de comunicação. Acho que vai fazer diferença lá. E a vontade que não pode faltar", completou o goleiro.
De acordo com o arqueiro do Leão, todo jogador tem o sonho de estar presente em "jogos grandes como esse". "Sabemos da importância do jogo, da importância de cada atleta. Não só os 23 que vão para o jogo, mas todo mundo no mesmo pensamento, na mesma unidade, que vai ser muito importante no jogo de amanhã", garantiu.
Desconfiança da torcida?
Sem rodeios, Lucas Arcanjo garantiu que "o objetivo do Vitória é o título". Questionado sobre uma suposta desconfiança da torcida com ele e com jogadores oriundos da base, o atleta afirmou que vê apoio total das arquibancadas.
"Não é o que eu vejo nos jogos aqui. O que a torcida faz comigo aqui, em toda a minha trajetória aqui no clube, justamente por ser da base. Aí que eles me abraçam mesmo", opinou.
O goleiro ainda comentou sobre sua evolução técnica, a qual ele atribui não só a si mesmo individualmente. "A gente sempre busca excelência, sempre busca evolução, a gente se apega a pessoas que nos acrescentam em alguma coisa".
"Acho que o professor [Itamar] Ferreira tem total parcela nisso, junto com todo o staff dos analistas que facilitam para a gente. Não é só o Lucas Arcanjo dentro de campo, mas toda uma equipe que ajuda com que isso aconteça", concluiu Arcanjo.
Próximo compromisso
O Vitória de Lucas Arcanjo enfrenta o Bahia neste sábado, às 17h, pela final do Campeonato Baiano. O BaVi decisivo será realizado em jogo único na Arena Fonte Nova, em Salvador.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes