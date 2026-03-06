Vai pro BaVi? Reforço do Vitória é regularizado no BID

Anderson Pato - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Uma das caras novas do Vitória em 2026, Anderson Pato está apto para fazer sua estreia. O atacante ex-Juazeirense foi oficialmente regularizado na tarde desta sexta-feira, 6.

Pato teve contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ficando liberado para entrar em campo. O atleta foi apresentado oficialmente na última quinta, 5, em entrevista emocionante.

Embora já esteja regularizado, Anderson Pato está fora do próximo compromisso do Leão, que decide o título do Campeonato Baiano contra o rival Bahia. O atleta de 23 anos não pôde ser inscrito por já ter defendido o Cancão de Fogo na mesma competição.

Contrato de Anderson Pato saiu no BID | Foto: Reprodução | CBF

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo no próximo sábado, 7, às 17h. O adversário será o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela grande final do Baianão 2026. A decisão é disputada em jogo único e, caso ocorra um empate no tempo normal, terá disputa de pênaltis.