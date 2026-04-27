Revoltado, Erick diz que o Vitória foi "roubado de novo" contra o Athletico

Um dos principais jogadores do Esporte Clube Vitória, o atacante Erick disparou críticas fortes contra a arbitragem após a derrota por 3 a 1 contra o Athetico, neste domingo, 26, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista na zona mista da Arena da Baixada, Erick utilizou palavras fortes para descrever a sequência de polêmicas que prejudicaram o Leão. "A verdade é que a gente foi roubado de novo. Já basta aí o jogo do Flamengo, as imagens estão aí, mais uma vez esse jogo".

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"O Luiz [Gustavo] chuta o Zé [Vitor] e o VAR finge que não vê, o lance do pênalti que é ridículo, não tem como dar um pênalti daquele. O lance do René, não sei se ele fraturou a perna com o carrinho, as imagens estão aí. Tem o VAR pra quê? Parece que todo mundo se finge de cego, não é possível, já a segunda vez que fazem isso com a gente, assim vai ficar difícil", cobrou.

Para Erick, embora tenha apresentado bom desempenho, a equipe rubro-negra enfrenta o problema de "jogar contra 12". Visivelmente irritado, o camisa 33 questionou se problemas como esse também atingem outros clubes.

"É só contra o Vitória isso? Até quando? A gente fica chateado, vem aqui, faz um grande jogo e é prejudicado, assim fica difícil. Jair [Ventura, técnico] conversou com a gente, que é contra tudo e contra todos. Parece que quando a gente está entrando em campo agora vai jogar contra 12. É continuar trabalhando, a gente representa uma torcida gigante, um clube gigante", concluiu.

Próximo compromisso

O Vitória volta a jogar nesta quarta-feira, 29, às 21h30, contra o Confiança, no Batistão, em Aracaju. A partida é válida pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.