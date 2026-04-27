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SE MANIFESTARAM

Jogadores do Vitória se manifestam após polêmicas de arbitragem: "Não dá"

Atletas utilizaram suas redes sociais para falar sobre a partida

Valdomiro Neto
Por
| Atualizada em

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Athlético x Vitória pelo Campeonato Brasileiro
Athlético x Vitória pelo Campeonato Brasileiro - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

As decisões polêmicas da arbitragem na partida entre Esporte Clube Vitória e Athletico Paranaense, que terminou em 3 a 1 neste domingo, 26, geraram revolta no elenco do Leão da Barra. Jogadores como Gabriel Baralhas e o zagueiro Cacá usaram as redes sociais para manifestar insatisfação com o ocorrido.

O zagueiro Cacá, envolvido na marcação do pênalti polêmico que originou o gol de empate do Athlético, se manifestou nos comentários da publicação feita pelo Vitória nas redes sociais logo após a partida.

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O atleta afirmou que "compraram uma briga das grandes" após a reclamação das polêmicas da partida válida pela Copa do Brasil, contra o Flamengo, na última quarta-feira, 22.

O jogador ainda foi questionado por um torcedor sobre a exposição de opinião nas redes sociais, por receio de punição para o atleta, que respondeu "pensei nisso, mas sou fã do livre arbítrio independente da consequência!"

Cacá se manifestando em comentários
Cacá se manifestando em comentários | Foto: Reprodução / Redes Sociais

O principal jogador do Esporte Clube Vitória na temporada, Gabriel Baralhas, relatou que, apesar de não fazer parte do perfil do atleta, "chega em um momento que não dá."

O jogador também ressaltou o esforço e o trabalho da sua equipe. "Nosso time viaja, se desgasta, se entrega ao máximo e ainda assim segue sendo prejudicado jogo após jogo"

Pronunciamento Gabriel Baralha
Pronunciamento Gabriel Baralha | Foto: Reprodução / Redes Sociais

O atacante Renato Kayzer também fez fortes declarações nas redes sociais, o camisa 79 afirmou que todos os anos, a CBF tem "alvos", e reforçou a união da equipe para a continuidade da temporada.

Renato Kayzer nas redes sociais
Renato Kayzer nas redes sociais | Foto: Reprodução / Redes Sociais

O lateral-esquerdo Claudinho postou nos seus storys, o vídeo que o Vitória divulgou relatando as decisões polêmicas da partida, e questionou, "Até quando CBF?"

Imagem ilustrativa da imagem Jogadores do Vitória se manifestam após polêmicas de arbitragem: "Não dá"
| Foto: Reprodução / Redes Sociais

O que aconteceu?

Além do pênalti duvidoso marcado para o Athlético, A arbitragem comandada por Bruno Arleu foi responsável por outros dois lances polêmicos na partida.

No primeiro tempo, o volante Luiz Gustavo, em dividida com Zé Vitor, chutou o jogador do Vitória, mas recebeu apenas cartão amarelo. Já na segunda etapa, houve mais um amarelo controverso, desta vez para Arthur Dias, após uma entrada forte em Renê, na entrada da grande área do Furacão. Em nenhum dos lances, o VAR interveio.

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Próximo compromisso do Vitória

O próximo compromisso do Leão da Barra é contra o time do Confiança, pela quinta. e última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, na próxima quarta-feira, 29.

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Tags:

arbitragem campeonato brasileiro esporte clube vitória

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