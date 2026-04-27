Saiba como polêmica em derrota do Vitória afeta o Bahia no Brasileirão

O resultado polêmico da partida do Esporte Clube Vitória, neste domingo, 26, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Athletico, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), teve impacto direto no rival, o Esporte Clube Bahia.

Em razão da derrota rubro-negra para o Furacão, o Tricolor de Aço perdeu uma posição na tabela de classificação da Série A. Com o resultado, o CAP chegou aos 22 pontos, assumiu a 5ª posição e ultrapassou o Esquadrão, que caiu para o 6º lugar, com 21 pontos somados após o empate contra o Santos, no último sábado, 25.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante o jogo, o Vitória chegou a “ajudar” o Bahia ao abrir o placar no primeiro tempo. A derrota do Athletico interessava ao Esquadrão, já que as equipes são adversárias diretas na parte de cima da tabela.

No entanto, após o gol, o Leão da Barra sofreu com decisões controversas da arbitragem, incluindo o pênalti que resultou no empate do Furacão e, consequentemente, na vitória do CAP, que prejudicou a situação do Tricolor de Aço na tabela.

Confira como ficou a tabela:

Tabela após a 13ª rodada | Foto: Divulgação / Brasileirão

Polêmica

Assim como na partida contra o Flamengo, na quarta-feira passada, 22, o Vitória voltou a se queixar da arbitragem diante do Athletico. Sob o comando do árbitro Bruno Arleu de Araujo, o rubro-negro baiano contestou a atuação da equipe de arbitragem e do VAR.

O jogo contou com três lances capitais que, segundo o presidente do Vitória, Fábio Mota, e o treinador Jair Ventura, condicionaram o resultado.

No primeiro tempo, Luiz Gustavo, do Athletico, chutou Zé Vitor em uma dividida, mas recebeu apenas cartão amarelo — decisão que já havia gerado revolta entre jogadores e comissão técnica do Vitória. No entanto, o pênalti marcado em Viveros provocou ainda mais indignação.

No lance em questão, também na etapa inicial, o atacante colombiano disputava a bola com o zagueiro Cacá e, ao sentir um leve toque por trás, caiu dentro da área. O árbitro Bruno Arleu assinalou a penalidade sem recorrer ao VAR. A origem da jogada também gerou controvérsia quanto ao posicionamento do jogador do CAP.

Além disso, no segundo tempo, o Vitória voltou a se sentir prejudicado. Em um contra-ataque rápido, o atacante Renê partiu em direção ao gol adversário e, ao finalizar, sofreu um carrinho por trás do zagueiro Arthur Dias, do Athletico. O defensor recebeu apenas cartão amarelo e, mais uma vez, não houve intervenção do VAR.