Aposta na “presença de área” vira arma e muda o jogo do Bahia; entenda

No jogo contra o Santos, no último sábado, 25, na Arena Fonte Nova, quando o Esporte Clube Bahia buscava a reação na partida, o auxiliar técnico de Rogério Ceni, Charles Hembert, promoveu uma substituição que foge às características usuais do Esquadrão, mas que surge como uma possibilidade em jogos contra adversários que aplicam marcação individual.

Por volta dos 27 minutos do segundo tempo, quando o Tricolor de Aço ainda perdia por 2 a 0, o auxiliar francês sacou Kike Oliveira da partida e, ao invés de promover a entrada de um atleta com características semelhantes — para ganhar força no um contra um e chegar à linha de fundo —, optou por Everaldo, que passou a atuar ao lado de Willian José.

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Segundo Charles, a alteração visava dar mais presença de área ao Bahia. Isso porque, conforme revelou o francês, “falta peso na área adversária” quando Willian José está em campo, já que o camisa 12 tem como uma de suas principais características flutuar, abrindo a zaga adversária para a infiltração dos pontas.

“Falta peso na área. A gente está trabalhando para melhorar e ter mais presença. O Willian tem como característica flutuar, é o que faz de melhor, ainda mais contra adversários que marcam individualmente. Ele abre a zaga para nossos pontas infiltrarem. Ele se afasta da área, e temos tentado compensar com os pontas”, pontuou o auxiliar técnico do Bahia.

Por isso fomos com Everaldo e Willian. Precisamos colocar mais peso na área Charles Hembert - auxiliar técnico do Bahia

Essa foi apenas a segunda vez que ambos os “homens de área” do Bahia atuaram juntos na temporada. A primeira havia sido no jogo de ida da segunda fase da pré-Libertadores, contra o O’Higgins, quando atuaram por 17 minutos. Na partida contra o Santos, a minutagem foi semelhante: 18 minutos lado a lado.

E, por sinal, foi com a presença dos dois jogadores de área em campo que o Bahia alcançou o empate, mesmo após estar perdendo por dois gols de diferença. Um dos tentos, inclusive, foi marcado por Willian José, garantindo a igualdade e evitando mais uma derrota dentro de casa para o Esquadrão.