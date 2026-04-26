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BAVI SUB-20

Tudo igual! Bahia e Vitória empatam em 1 a 1 no Brasileirão Sub-20

Tricolor sai na frente com Fredi, mas Leão reage

Téo Mazzoni
Por

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Bahia vacila e fica no empate com o Vitória no Sub-20
Bahia vacila e fica no empate com o Vitória no Sub-20 - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Em duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, o BaVi terminou empatado. No CT Evaristo de Macedo, em Dias d’Ávila (BA), o Esporte Clube Bahia até saiu na frente, mas cedeu o empate ao Esporte Clube Vitória, e o clássico terminou 1 a 1 após os 90 minutos.

Os gols da partida foram marcados por Fredi, para os Pivetes de Aço, ainda no primeiro tempo, e Alejandro, que deixou tudo igual para o Leão na etapa final.

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Com o resultado, o Bahia chegou aos 11 pontos e ocupa a 8ª posição, dentro da zona de classificação à fase final do Brasileirão. Já o Vitória alcançou os 8 pontos e aparece na 16ª colocação, apenas duas posições à frente do Criciúma, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

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Ficha técnica

Bahia x Vitória

  • O que: 1ª fase – 8ª rodada do Brasileirão Sub-20
  • Quando: 26/04, às 15h
  • Onde: CT Evaristo de Macedo, em Dias d’Ávila

Escalações

  • Bahia: Iuri; Wendel, Fredi, Luiz Gustavo e Daniel Lima; Sidney, Pedrinho e David Martins; Kauê Furquim, Iago e Dell. Técnico: Leonardo Galbes.
  • Vitória: Davi; Gean, Ivan Henrique, Kauan Farias e Wanderson; Nico Talero, Juninho e Alejandro; Faísca, Hiago e Caio Gomes. Técnico: Mário Henrique.

Arbitragem

  • Árbitro: Bruno Fernandez Moreira
  • Assistente 1: Antonielson Jesus da Silva
  • Assistente 2: Bruno da Paixão
  • Quarta árbitra: Iara Janaina Rubinatti do Nascimento
  • Analista de campo: Kleber Moradillo da Silva

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Tags:

Campeonato Brasileiro Sub-20 EC Bahia ec vitória

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