BAVI SUB-20
Tudo igual! Bahia e Vitória empatam em 1 a 1 no Brasileirão Sub-20
Tricolor sai na frente com Fredi, mas Leão reage
Em duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, o BaVi terminou empatado. No CT Evaristo de Macedo, em Dias d’Ávila (BA), o Esporte Clube Bahia até saiu na frente, mas cedeu o empate ao Esporte Clube Vitória, e o clássico terminou 1 a 1 após os 90 minutos.
Os gols da partida foram marcados por Fredi, para os Pivetes de Aço, ainda no primeiro tempo, e Alejandro, que deixou tudo igual para o Leão na etapa final.
Com o resultado, o Bahia chegou aos 11 pontos e ocupa a 8ª posição, dentro da zona de classificação à fase final do Brasileirão. Já o Vitória alcançou os 8 pontos e aparece na 16ª colocação, apenas duas posições à frente do Criciúma, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.
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Ficha técnica
Bahia x Vitória
- O que: 1ª fase – 8ª rodada do Brasileirão Sub-20
- Quando: 26/04, às 15h
- Onde: CT Evaristo de Macedo, em Dias d’Ávila
Escalações
- Bahia: Iuri; Wendel, Fredi, Luiz Gustavo e Daniel Lima; Sidney, Pedrinho e David Martins; Kauê Furquim, Iago e Dell. Técnico: Leonardo Galbes.
- Vitória: Davi; Gean, Ivan Henrique, Kauan Farias e Wanderson; Nico Talero, Juninho e Alejandro; Faísca, Hiago e Caio Gomes. Técnico: Mário Henrique.
Arbitragem
- Árbitro: Bruno Fernandez Moreira
- Assistente 1: Antonielson Jesus da Silva
- Assistente 2: Bruno da Paixão
- Quarta árbitra: Iara Janaina Rubinatti do Nascimento
- Analista de campo: Kleber Moradillo da Silva
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