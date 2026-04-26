Tudo igual! Bahia e Vitória empatam em 1 a 1 no Brasileirão Sub-20

Bahia vacila e fica no empate com o Vitória no Sub-20 - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Em duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, o BaVi terminou empatado. No CT Evaristo de Macedo, em Dias d’Ávila (BA), o Esporte Clube Bahia até saiu na frente, mas cedeu o empate ao Esporte Clube Vitória, e o clássico terminou 1 a 1 após os 90 minutos.

Os gols da partida foram marcados por Fredi, para os Pivetes de Aço, ainda no primeiro tempo, e Alejandro, que deixou tudo igual para o Leão na etapa final.

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Com o resultado, o Bahia chegou aos 11 pontos e ocupa a 8ª posição, dentro da zona de classificação à fase final do Brasileirão. Já o Vitória alcançou os 8 pontos e aparece na 16ª colocação, apenas duas posições à frente do Criciúma, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

Ficha técnica

Bahia x Vitória

O que : 1ª fase – 8ª rodada do Brasileirão Sub-20

: 1ª fase – 8ª rodada do Brasileirão Sub-20 Quando : 26/04, às 15h

: 26/04, às 15h Onde : CT Evaristo de Macedo, em Dias d’Ávila

Escalações

Bahia : Iuri; Wendel, Fredi, Luiz Gustavo e Daniel Lima; Sidney, Pedrinho e David Martins; Kauê Furquim, Iago e Dell. Técnico : Leonardo Galbes.

: Iuri; Wendel, Fredi, Luiz Gustavo e Daniel Lima; Sidney, Pedrinho e David Martins; Kauê Furquim, Iago e Dell. : Leonardo Galbes. Vitória : Davi; Gean, Ivan Henrique, Kauan Farias e Wanderson; Nico Talero, Juninho e Alejandro; Faísca, Hiago e Caio Gomes. Técnico : Mário Henrique.

Arbitragem