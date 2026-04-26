"Sabemos que estamos devendo", diz Éverton Ribeiro após novo tropeço

“Estamos devendo”: Éverton Ribeiro cobra reação no Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O empate em 2 a 2 com o Santos, neste sábado, 25, na Arena Fonte Nova, ampliou o momento de instabilidade do Esporte Clube Bahia, que chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vencer. Capitão da equipe, o meio-campista Éverton Ribeiro reconheceu o momento delicado e admitiu a necessidade de reação imediata.

Sabemos que estamos devendo. Não dá para tapar o sol com a peneira Éverton Ribeiro - meio-campista do Bahia

"Os resultados estão aí. O que precisamos fazer é colocar a cabeça no lugar, trabalhar e evoluir”, afirmou o camisa 10, ao comentar a sequência negativa, que inclui a derrota para o Remo pela Copa do Brasil.

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Apesar do cenário, o jogador destacou que o grupo mantém ambições elevadas na temporada, ainda que isso não esteja sendo refletido dentro de campo. “Precisamos transformar essa ambição em desempenho dentro de campo, principalmente nos momentos decisivos”, pontuou.

Para o capitão tricolor, o caminho para a recuperação passa por ajustes internos e foco no trabalho diário. “É um passo de cada vez. Precisamos trabalhar no dia a dia, evoluir e voltar a vencer o mais rápido possível. Precisamos dessa urgência para recuperar a confiança, para que cada um possa dar o seu melhor e voltar a pensar em coisas maiores”, completou.

De olho na sequência da temporada, Éverton Ribeiro reforçou a importância da semana de treinamentos como ponto de virada para o elenco. “Durante a semana, cada um precisa avaliar o que pode melhorar, seja fisicamente ou tecnicamente, para que, como grupo, possamos dar a volta por cima. É um passo de cada vez: trabalhar bem nesta semana, enfrentar o São Paulo, voltar a vencer para recuperar a confiança e chegar bem para o jogo de volta da Copa do Brasil”, concluiu.