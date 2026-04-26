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CAMPEONATO BRASILEIRO

"Sabemos que estamos devendo", diz Éverton Ribeiro após novo tropeço

Capitão do Bahia admite momento ruim e cobra reação após sequência sem triunfos

Téo Mazzoni
Por

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“Estamos devendo”: Éverton Ribeiro cobra reação no Bahia
“Estamos devendo”: Éverton Ribeiro cobra reação no Bahia -

O empate em 2 a 2 com o Santos, neste sábado, 25, na Arena Fonte Nova, ampliou o momento de instabilidade do Esporte Clube Bahia, que chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vencer. Capitão da equipe, o meio-campista Éverton Ribeiro reconheceu o momento delicado e admitiu a necessidade de reação imediata.

Sabemos que estamos devendo. Não dá para tapar o sol com a peneira
Éverton Ribeiro - meio-campista do Bahia

"Os resultados estão aí. O que precisamos fazer é colocar a cabeça no lugar, trabalhar e evoluir”, afirmou o camisa 10, ao comentar a sequência negativa, que inclui a derrota para o Remo pela Copa do Brasil.

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Apesar do cenário, o jogador destacou que o grupo mantém ambições elevadas na temporada, ainda que isso não esteja sendo refletido dentro de campo. “Precisamos transformar essa ambição em desempenho dentro de campo, principalmente nos momentos decisivos”, pontuou.

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Para o capitão tricolor, o caminho para a recuperação passa por ajustes internos e foco no trabalho diário. “É um passo de cada vez. Precisamos trabalhar no dia a dia, evoluir e voltar a vencer o mais rápido possível. Precisamos dessa urgência para recuperar a confiança, para que cada um possa dar o seu melhor e voltar a pensar em coisas maiores”, completou.

De olho na sequência da temporada, Éverton Ribeiro reforçou a importância da semana de treinamentos como ponto de virada para o elenco. “Durante a semana, cada um precisa avaliar o que pode melhorar, seja fisicamente ou tecnicamente, para que, como grupo, possamos dar a volta por cima. É um passo de cada vez: trabalhar bem nesta semana, enfrentar o São Paulo, voltar a vencer para recuperar a confiança e chegar bem para o jogo de volta da Copa do Brasil”, concluiu.

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EC Bahia Esporte Clube Bahia Everton Ribeiro

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