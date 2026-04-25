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CAMPEONATO BRASILEIRO

Bahia arranca empate heroico, mas deixa a desejar diante do Santos

Esquadrão evitou derrota após ficar dois gols atrás no placar, mas esteve longe de apresentar uma boa atuação

Téo Mazzoni
Por

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Bahia e Santos empataram por 2 a 2 na Arena Fonte Nova
Bahia e Santos empataram por 2 a 2 na Arena Fonte Nova -

Após sair dois gols atrás no placar, o Esporte Clube Bahia reagiu diante do Santos, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite deste sábado, 25, na Arena Fonte Nova, e assegurou um empate em partida que caminhava para mais uma derrota melancólica na temporada.

Com o resultado, o Tricolor de Aço subiu para a 4ª posição na tabela de classificação, com 21 pontos conquistados, mas ainda pode ser ultrapassado na rodada em caso de vitórias de São Paulo, Athletico e Coritiba, que ainda entram em campo.

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O jogo

Os dois gols do Santos no jogo foram marcados por Benjamín Rollheiser em cobranças de pênalti — ambas assinaladas após recomendação do VAR. A primeira penalidade foi marcada após a revisão de um carrinho do atacante Erick Pulga em Bontempo; já a segunda ocorreu devido a um toque de mão dentro da área tricolor.

Já no segundo tempo, foi a vez de o Bahia marcar duas vezes e, desta forma, arrancar o empate. Luciano Juba marcou o primeiro, aos 30 minutos, após cobrança de falta no ângulo da meta santista, que contou com a falha do goleiro Diógenes para diminuir o placar na Arena Fonte Nova.

Pouco tempo depois, Willian José empatou para o Esquadrão. Aos 38 minutos da etapa final, o artilheiro tricolor cabeceou para o fundo das redes depois do cruzamento de Erick Pulga, garantindo o empate para o Bahia.

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Próximo jogo

O Bahia só volta a campo no próximo domingo, 3, às 16h, no MorumBIS, contra o São Paulo, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Paulo (SP).

Ficha técnica

Bahia x Santos

  • O quê: 13ª rodada do Campeonato Brasileiro
  • Quando: 25/04, às 18h30
  • Onde: Arena Fonte Nova, Salvador

Escalações

  • Bahia: Léo Vieira; Luciano Juba, Ramos Mingo, Gabriel Xavier e Acevedo; Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araújo; Erick Pulga, Willian José e Kike Olivera. Auxiliar técnico: Charles Hembert.
  • Santos: Diógenes; Mayke, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; João Schmidt, Christian Oliva e Rollheiser; Gabriel Bontempo, Rony e Thaciano. Técnico: Cuca.

Arbitragem

  • Árbitro: Ramon Abatti Abel
  • Assistente 1: Marcia Bezerra Lopes Caetano
  • Assistente 2: Henrique Neu Ribeiro
  • Quarto árbitro: Bruno Mota Correia
  • VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro

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campeonato brasileiro EC Bahia Esporte Clube Bahia

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