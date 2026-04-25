Bahia perde goleiro para o duelo contra o Santos

Gatilhos contratuais impedem participação de golerio do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia entra em campo logo mais, às 18h30 deste sábado, 25, para enfrentar o Santos, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em razão de questões contratuais com o adversário, o goleiro João Paulo não estará à disposição.

João Paulo não enfrenta o Santos | Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Emprestado ao Esquadrão pelo Peixe, o arqueiro não pode atuar contra o clube ao qual pertence. Além disso, o jovem Victor, outra opção para o setor, sofreu uma lesão muscular e foi vetado pelo departamento médico. Diante desse cenário, o auxiliar Charles Hembert, que comandará a equipe na ausência de Rogério Ceni — punido pelo STJD —, convocou Iuri e Fábio para o confronto.

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A lista de relacionados para o duelo contra o Santos também conta com uma novidade: Kauê Furquim. O jovem atacante retornou dos compromissos com a Seleção Brasileira Sub-17 e volta a aparecer entre os convocados após um longo período.

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