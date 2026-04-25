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QUEM ASSUME?

Bahia perde goleiro para o duelo contra o Santos

Arqueiro não pode enfrentar o Peixe

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em

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Gatilhos contratuais impedem participação de golerio do Bahia
Gatilhos contratuais impedem participação de golerio do Bahia -

O Esporte Clube Bahia entra em campo logo mais, às 18h30 deste sábado, 25, para enfrentar o Santos, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em razão de questões contratuais com o adversário, o goleiro João Paulo não estará à disposição.

João Paulo não enfrenta o Santos
João Paulo não enfrenta o Santos | Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Emprestado ao Esquadrão pelo Peixe, o arqueiro não pode atuar contra o clube ao qual pertence. Além disso, o jovem Victor, outra opção para o setor, sofreu uma lesão muscular e foi vetado pelo departamento médico. Diante desse cenário, o auxiliar Charles Hembert, que comandará a equipe na ausência de Rogério Ceni — punido pelo STJD —, convocou Iuri e Fábio para o confronto.

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A lista de relacionados para o duelo contra o Santos também conta com uma novidade: Kauê Furquim. O jovem atacante retornou dos compromissos com a Seleção Brasileira Sub-17 e volta a aparecer entre os convocados após um longo período.

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Confira a lista de relacionados:

  • Goleiros: Léo Vieira, Iuri e Fábio
  • Laterais: Iago Borduchi, Roman Gómez, Luciano Juba e Gilberto
  • Zagueiros: Gabriel Xavier, Ramos Mingo, Kanu e Marcos Victor
  • Meio-campistas: Erick, Nestor, Acevedo, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Michel Araújo e Caio Alexandre
  • Atacantes: Everaldo, Sanabria, Willian José, Kike Olivera, Ademir, Erick Pulga e Kauê Furquim

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campeonato brasileiro EC Bahia Esporte Clube Bahia

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