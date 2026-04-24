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Sem Neymar, Ex-Bahia tenta reviver brilho do Tricolor na Fonte Nova

Quarto maior artilheiro da 'Era City', atacante vive seca de gols no Alvinegro

Lucas Vilas Boas
Por

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Thaciano em campo pelo Santos
Thaciano em campo pelo Santos -

Sem Neymar e Gabriel Barbosa, o Santos deve ter o polivalente Thaciano entre os titulares para encarar o Bahia, neste sábado, 24, às 18h30, na Arena Fonte Nova. O jogador viveu fase artilheira defendendo o Tricolor, se consolidou como centroavante, mas não conseguiu repetir o mesmo sucesso com a camisa alvinegra.

Sem balançar as redes há seis partidas consecutivas, Thaciano vem sendo bastante criticado pelos torcedores do Santos e, apesar de entrar em campo em quase todas as partidas, se estabeleceu como apenas um reserva para fazer presença de área nos minutos finais.

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Adquirido em definitivo por cerca de 32 milhões em 2025, o atacante marcou nove gols e uma assistência em 51 jogos com a camisa do Santos — consideravelmente inferior ao número de gols marcados pelo Bahia somente na temporada de 2024.

Quarto maior artilheiro da 'Era City' no Bahia, com 21 gols marcados, Thaciano marcou 15 vezes em sua última temporada vestindo azul, vermelho e branco. O jogador, inclusive, foi importante no jogo que classificou a equipe à Copa Libertadores, no triunfo por 2 a 0 sobre o Atlético-GO.

Maiores artilheiros da 'Era City' no Bahia

  • 1º Everaldo - 34 gols;
  • 2º Cauly - 23 gols;
  • 3º Willian José - 22 gols;
  • 4º Thaciano - 21 gols;
  • 5º Luciano Rodríguez - 20 gols;
Thaciano em campo pelo Bahia
Thaciano em campo pelo Bahia | Foto: Divulgação | ECBahia

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Bahia x Santos

Além de Thaciano entre os titulares, o Santos não contará com Gabriel Barbosa, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Neymar, que vem sendo preservado em algumas partidas na temporada. Os volantes Willian Arão e Gustavo Henrique também estão fora.

Será a primeira vez que Thaciano enfrentará o Bahia na Arena Fonte Nova após deixar o clube. O atacante marcou contra o Tricolor na Vila Belmiro na temporada passada, no empate em 2 a 2, mas ficou no banco de reservas na partida do segundo turno do Brasileirão, que aconteceu em Salvador.

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Esporte Clube Bahia santos thaciano

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