CAMPEONATO BRASILEIRO
Bahia x Santos: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo
Times se enfrentam em busca de recuperar boa fase na temporada
Após jogar a partida de ida pela 5ª fase da Copa do Brasil, o Esporte Clube Bahia volta a jogar na Arena Fonte Nova pelo Campeonato Brasileiro. O Esquadrão de Aço recebe o Santos, neste sábado, 25, em partida marcada para às 18h30.
O Bahia vem de duas derrotas seguidas, para o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, e para o Remo, pela Copa do Brasil, pelos placares de 2 a 0, e 3 a 1, respectivamente.
O Esquadrão atualmente ocupa a quinta colocação no Campeonato Brasileiro, com 20 pontos conquistados.
O Santos não venceu as últimas três partidas em que disputou, o time paulista empatou com o Recoleta, pela Sul-Americana, pelo placar de 1 a 1, perdeu para o Fluminense pelo placar de 3 a 2, e empatou com o Curitiba em 0 a 0. Atualmente o Peixe ocupa a 15ª colocação, com 13 pontos conquistados.
Para a partida, o Bahia não terá o zagueiro David Duarte e o técnico Rogério Ceni, punidos pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva por críticas à arbitragem. Já o Santos acumula desfalques, entre eles o goleiro Gabriel Brazão e os atacantes Neymar e Gabigol.
Onde assistir
- Premiere (pay-per-view)
Prováveis escalações
Bahia: Léo Vieira; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nico Acevedo. Everton Ribeiro e Jean Lucas; Erick Pulga, Kike Oliveira e William José. Técnico: Charles Hembert
Santos: Diógenes; Mayke, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Christian Oliva e Gabriel Bontempo; Rony, Thaciano e Barreal. Técnico: Cuca
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Arbitragem
- Árbitro: Ramon Abatti Abel
- Árbitro Assistente 1: Marcia Bezerra Lopes Caetano
- Árbitro Assistente 2: Henrique Neu Ribeiro
- Quarto árbitro: Bruno Mota Correia
- VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro
Desfalques
Bahia
- Rogério Ceni (suspensão)
- Ronaldo (lesão)
- Ruan Pablo (lesão)
- David Duarte (suspensão)
Santos
- Neymar (poupado)
- Gabriel Brazão (problema particular)
- Gabriel Barbosa (suspenso)
- William Arão (poupado)
- Igor Vinícius (suspenso)
- Gustavo Henrique (suspenso)
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