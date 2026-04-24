Bahia x Santos: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo

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Bahia x Santos em campo pelo Campeonato Brasileiro - Foto: Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Após jogar a partida de ida pela 5ª fase da Copa do Brasil, o Esporte Clube Bahia volta a jogar na Arena Fonte Nova pelo Campeonato Brasileiro. O Esquadrão de Aço recebe o Santos, neste sábado, 25, em partida marcada para às 18h30.

O Bahia vem de duas derrotas seguidas, para o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, e para o Remo, pela Copa do Brasil, pelos placares de 2 a 0, e 3 a 1, respectivamente.

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O Esquadrão atualmente ocupa a quinta colocação no Campeonato Brasileiro, com 20 pontos conquistados.

O Santos não venceu as últimas três partidas em que disputou, o time paulista empatou com o Recoleta, pela Sul-Americana, pelo placar de 1 a 1, perdeu para o Fluminense pelo placar de 3 a 2, e empatou com o Curitiba em 0 a 0. Atualmente o Peixe ocupa a 15ª colocação, com 13 pontos conquistados.

Para a partida, o Bahia não terá o zagueiro David Duarte e o técnico Rogério Ceni, punidos pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva por críticas à arbitragem. Já o Santos acumula desfalques, entre eles o goleiro Gabriel Brazão e os atacantes Neymar e Gabigol.

Onde assistir

Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Bahia: Léo Vieira; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nico Acevedo. Everton Ribeiro e Jean Lucas; Erick Pulga, Kike Oliveira e William José. Técnico: Charles Hembert

Santos: Diógenes; Mayke, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Christian Oliva e Gabriel Bontempo; Rony, Thaciano e Barreal. Técnico: Cuca

Arbitragem

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Ramon Abatti Abel Árbitro Assistente 1: Marcia Bezerra Lopes Caetano

Marcia Bezerra Lopes Caetano Árbitro Assistente 2: Henrique Neu Ribeiro

Henrique Neu Ribeiro Quarto árbitro: Bruno Mota Correia

Bruno Mota Correia VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro

Desfalques

Bahia

Rogério Ceni (suspensão)

Ronaldo (lesão)

Ruan Pablo (lesão)

David Duarte (suspensão)

Santos