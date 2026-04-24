Dirigentes da Itália reagem ao convite de Trump para a Copa do Mundo

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Donald Trump e Gianni Infantino em premiação - Foto: Mandel NGAN / POOL / AFP

Dirigentes do futebol italiano reagiram de maneira áspera à proposta enviada nesta quinta-feira, 23, pelo Governo Trump `Fifa. O objetivo seria substituir o Irã pela seleção da Itália na Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá.

Reação dos dirigentes italianos

Diante da solicitação feita para o governo americano, o ministro dos esportes, Andrea Abodi, afirmou ser inviável a possibilidade da Itália compor o grupo de seleções para essa Copa do Mundo.

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"Não é possível e tampouco apropriado. A classificação se conquista dentro de campo”, afirmou.



O presidente do Comitê Olímpico Italiano, Luciano Buonfiglio, afirmou de maneira direta que seria uma ofensa tal manobra ser feita. “Eu me sentiria ofendido. É preciso merecer ir à Copa do Mundo."

Respaldo histórico

Uma das motivações citadas por Paolo Zampolli, enviado especial dos EUA, para sugerir a adição da Itália na Copa do Mundo, seria que a seleção já foi quatro vezes campeã mundial (1934, 1938, 1982, 2006), e teria "respaldo esportivo" para disputar o torneio.

Reação dos Estados Unidos

O tema gerou repercussão nos Estados Unidos. Donald Trump adotou uma postura cautelosa ao falar sobre o tema. “Precisaria pensar sobre o assunto”

Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA, falou que as restrições não tem foco direto nos atletas que disputarão o torneio, mas sim sobre os membros das delegações.

“O problema não são os atletas, mas outras pessoas que podem vir com eles."

Pronunciamento da FIFA

Até o momento, a Fifa não se pronunciou oficialmente sobre eventuais alterações na logística da seleção iraniana na Copa do Mundo, apesar de já ter confirmado a participação do país na competição.

“A equipe iraniana virá, com certeza. Esperamos que até lá a situação esteja pacífica, o que certamente ajudaria. Mas o Irã precisa vir, é claro. Eles representam seu povo. Eles se classificaram. Os jogadores querem jogar”, disse Gianni Infantino, presidente da Fifa.