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Neymar, Gabigol e mais: Santos soma desfalques para enfrentar o Bahia

Equipes se enfrentam neste sábado, 25, na Arena Fonte Nova

João Grassi
Por

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Neymar em campo pelo Santos
Neymar em campo pelo Santos -

Próximo adversário do Esporte Clube Bahia no Campeonato Brasileiro, o Santos terá uma série de desfalques importantes para o duelo deste sábado, 25, às 18h30, na Arena Fonte Nova. Entre as principais ausências estão Neymar, Gabriel Barbosa e Gabriel Brazão.

Além dos atacantes e do goleiro, o volante Willian Arão também não foi relacionado para a partida em Salvador. Suspensos assim como Gabigol, o lateral-direito Igor Vinícius e o volante Gustavo Henrique também são desfalques.

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As boas notícias para o técnico Cuca são as voltas de Tomás Rincon, Lautaro Diaz e Rony, que reforçam o elenco santista. O Peixe vem de empate sem gols com o Coritiba na última quarta-feira, 22, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

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Provável Santos

A escalação do Santos para encarar o Tricolor deve ter Diógenes; Mayke, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Christian Oliva e Gabriel Bontempo; Rony, Thaciano e Barreal.

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