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ESPORTES

STJD: David Duarte e Ceni são suspensos com 1 partida e desfalcam Bahia

Treinador e zagueiro foram punidos por reclamações contra a arbitragem em jogo contra o Palmeiras

Téo Mazzoni
Por

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Rogério Ceni abraça David Duarte depois de Bahia x Flamengo, em 2025
Rogério Ceni abraça David Duarte depois de Bahia x Flamengo, em 2025 -

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) voltou a julgar o caso envolvendo a partida entre Esporte Clube Bahia e Palmeiras, disputada no início de abril pela 11ª rodada do Brasileirão nesta sexta-feira, 24, após o recurso suspensivo protocolado pelo Esquadrão.

David Duarte tem punição reduzida

No novo julgamento, o zagueiro David Duarte, que havia sido inicialmente punido com quatro jogos de suspensão e multa de R$ 500, com base no artigo 243-F, §1º — referente a ofensas à honra relacionadas ao desporto —, teve sua pena reduzida para 1 partida.

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Apesar da diminuição da pena, o zagueiro David Duarte vira desfalque do Bahia para o próximo jogo contra Santos, pelo Campenato Brasileiro. Ele atuou nos últimos jogos por meio de efeito suspensivo.

Ceni e Santoro seguem punidos

Por outro lado, o técnico Rogério Ceni e o diretor de futebol Carlos Santoro tiveram suas punições originais mantidas. Ambos haviam sido punidos anteriormente com uma partida de suspensão e 15 dias de gancho, respectivamente.

Ceni e Santoro foram punidos com base no artigo 258, §2º, II, que trata de conduta contrária à disciplina e à ética desportiva, especialmente por desrespeito à arbitragem.

Assim, o técnico Rogério Ceni não estará à beira do campo no jogo contra o Santos neste sábado, 25, pelo Campeonato Brasileiro.

Caso encerrado

Antes da decisão final, o Bahia havia conseguido um efeito suspensivo no último sábado, 18, o que permitiu a liberação de David Duarte para enfrentar o Flamengo. Na ocasião, Ceni e Santoro também foram beneficiados pela medida.

Com a nova decisão do STJD, o caso é encerrado.

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