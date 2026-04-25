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Substituto de Everton Ribeiro? Thiago Almada é colocado à venda na Espanha
Meia argentino de 24 anos perde espaço no Atlético de Madrid
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O mercado da bola ganhou um novo nome para ficar de olho — e ele tem ligação direta com o futebol brasileiro. O Atlético de Madrid decidiu ouvir propostas por Thiago Almada, e o cenário abre espaço para especulações. Entre elas, uma que chama atenção: o argentino poderia ser o substituto ideal de Everton Ribeiro em um projeto de renovação no Bahia.
Aos 24 anos, Almada reúne características que se encaixam em um novo ciclo: juventude, experiência internacional e histórico recente de títulos no Brasil. Mas, por enquanto, tudo ainda está no campo das possibilidades.
Fora dos planos e à procura de espaço
A decisão do Atlético de Madrid de negociar Almada passa diretamente pelo desempenho abaixo do esperado. Na temporada, o meia somou 35 jogos, com apenas quatro gols e duas assistências. O tempo em campo também chama atenção: foram 1.488 minutos, uma média que indica pouca sequência como titular.
Sem conseguir se firmar no estilo intenso da equipe espanhola, o argentino já admite a necessidade de buscar mais protagonismo — algo que não encontrou até aqui na Europa.
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Números de Almada: Europa x Brasil
Os números ajudam a entender o momento do meia:
Atlético de Madrid (2025/26)
- La Liga: 23 jogos, 3 gols e 1 assistência
- Champions League: 6 jogos, 0 gols e 0 assistências
- Supercopa da Espanha: 1 jogo, 0 gols e 0 assistências
Total na temporada: 30 jogos, 3 gols e 1 assistência
Já no Brasil, o cenário foi outro:
Botafogo (2024)
- Brasileirão: 17 jogos, 1 gol e 2 assistências
- Libertadores: 7 jogos, 2 gols e 0 assistências
Total: 24 jogos, 3 gols e 2 assistências
Mesmo sem números explosivos, Almada foi decisivo em momentos-chave e teve papel importante na campanha histórica do clube.
Brilho recente e títulos de peso
Apesar da fase atual, o currículo de Almada chama atenção:
Principais títulos de Thiago Almada
- Copa do Mundo (2022) – Seleção Argentina
- Copa Libertadores (2024) – Botafogo
- Campeonato Brasileiro (2024) – Botafogo
Além das taças, o meia também apareceu em seleções ideais da temporada no futebol sul-americano.
Substituto de Everton Ribeiro?
A comparação surge naturalmente quando se olha para o momento do Bahia. Everton Ribeiro, aos 37 anos, segue sendo peça-chave, mas já representa uma geração anterior dentro do elenco.
Números de Everton Ribeiro (Bahia)
2026
- 12 jogos
- 1 gols
- 2 assistências
2025
- 31 jogos
- 2 gols
- 5 assistências
2024
- 37 jogos
- 2 gols
- 5 assistências
Mesmo com números mais discretos em gols, o camisa 10 segue sendo fundamental na criação e liderança técnica da equipe.
Um currículo que pesa
Se a ideia for reposição de impacto, Everton Ribeiro deixa um legado difícil de substituir:
Principais títulos de Everton Ribeiro
- Libertadores (2019 e 2022) – Flamengo
- Campeonato Brasileiro (2013, 2014, 2019 e 2020)
- Copa do Brasil (2017 e 2022)
- Supercopa do Brasil (2020 e 2021)
- Recopa Sul-Americana (2020)
- Campeonatos estaduais e títulos internacionais
Além disso, foi eleito Craque do Brasileirão em 2013 e 2014, consolidando-se como um dos grandes meias do futebol brasileiro recente.
Novo projeto e possível encaixe
A ideia de renovação no Bahia passa por nomes mais jovens e com potencial de crescimento. Nesse cenário, Almada surge como um perfil interessante: tem 24 anos, bagagem internacional e identificação recente com o futebol brasileiro.
Além disso, o argentino ainda mira se firmar de vez no cenário mundial, com expectativa de presença em futuras convocações da seleção.
Quanto custa Almada?
O valor de mercado gira em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 117 milhões), segundo o Transfermarkt. A cifra reflete tanto o potencial do jogador quanto a queda de rendimento recente.
Fica no Bahia? Everton Ribeiro desconversa e deixa renovação em aberto
Capitão do Bahia e principal referência técnica do elenco, Everton Ribeiro ainda não definiu o futuro no clube. Mesmo com contrato até dezembro de 2026, o camisa 10 adotou cautela ao ser questionado sobre uma possível renovação e reforçou o foco no presente.
Ainda estou vivendo o dia a dia. Estou muito feliz aqui. Todo mundo sabe que eu sempre tento externar o quanto sou feliz aqui na Bahia e no Bahia”
O meia também indicou que qualquer decisão será tomada mais adiante, sem pressa, e deixou claro que ainda tem objetivos no clube.
“A cada jogo, eu me divirto e dou o meu 100%, podendo ajudar os companheiros e querendo mais um título para a gente celebrar esses anos em que estou aqui. Mais para frente, vamos conversar e ver o que vai acontecer”, completou.
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