SÉRIE A
Athletico x Vitória: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo
Partida acontece neste sábado, 25, no Paraná
O Esporte Clube Vitória entra em campo neste domingo, 26, às 18h30, para enfrentar o Athletico. A partida é válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro e será disputada na Arena da Baixada, em Curitiba, capital do Paraná.
O Vitória volta ao foco na Série A após jogar pela Copa do Brasil, tendo sido derrotado por 2 a 1 para o Flamengo no jogo de ida da quinta fase. Pela mesma competição, o Furacão vem de empate sem gols com Atlético-GO.
Com três jogos sem perder no Brasileirão, o Leão da Barra busca vencer pela primeira vez como visitante. O Athletico, por outro lado, ganhou apenas uma vez nas últimas quatro rodadas.
O técnico Jair Ventura perdeu três titulares para o confronto. Enquanto o lateral-direito Nathan Mendes está suspenso, o volante Baralhas e o atacante Renato Kayzer estão lesionados e vetados pelo departamento médico.
Leia Também:
Onde assistir
A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view);
Prováveis escalações
Athletico: Santos; Terán, Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Luiz Gustavo, Portilla e Esquivel; Mendoza, Dudu e Viveros. Técnico: Odair Hellman.
Vitória: Lucas Arcanjo; Edenilson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Erick, Matheuzinho e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura
Arbitragem
- Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
- Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)
- Assistente 2: Cipriano da Silva Sousa (TO)
- VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
- Quarto árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)
Desfalques
Athletico
- Jadson (suspensão)
- Julimar (lesão)
Vitória
- Baralhas (lesão)
- Camutanga (lesão)
- Dudu (lesão)
- Edu (lesão)
- Mateus Silva (lesão)
- Nathan Mendes (suspensão)
- Pedro Henrique (lesão)
- Renato Kayzer (lesão)
- Riccieli (lesão)
- Rúben Ismael (lesão)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes