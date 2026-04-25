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SÉRIE A

Athletico x Vitória: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo

Partida acontece neste sábado, 25, no Paraná

João Grassi
Por

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Matheuzinho na Arena da Baixada em 2024
Matheuzinho na Arena da Baixada em 2024 -

O Esporte Clube Vitória entra em campo neste domingo, 26, às 18h30, para enfrentar o Athletico. A partida é válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro e será disputada na Arena da Baixada, em Curitiba, capital do Paraná.

O Vitória volta ao foco na Série A após jogar pela Copa do Brasil, tendo sido derrotado por 2 a 1 para o Flamengo no jogo de ida da quinta fase. Pela mesma competição, o Furacão vem de empate sem gols com Atlético-GO.

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Com três jogos sem perder no Brasileirão, o Leão da Barra busca vencer pela primeira vez como visitante. O Athletico, por outro lado, ganhou apenas uma vez nas últimas quatro rodadas.

O técnico Jair Ventura perdeu três titulares para o confronto. Enquanto o lateral-direito Nathan Mendes está suspenso, o volante Baralhas e o atacante Renato Kayzer estão lesionados e vetados pelo departamento médico.

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Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view);

Prováveis escalações

Athletico: Santos; Terán, Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Luiz Gustavo, Portilla e Esquivel; Mendoza, Dudu e Viveros. Técnico: Odair Hellman.

Vitória: Lucas Arcanjo; Edenilson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Erick, Matheuzinho e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura

Arbitragem

  • Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
  • Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)
  • Assistente 2: Cipriano da Silva Sousa (TO)
  • VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
  • Quarto árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

Desfalques

Athletico

  • Jadson (suspensão)
  • Julimar (lesão)

Vitória

  • Baralhas (lesão)
  • Camutanga (lesão)
  • Dudu (lesão)
  • Edu (lesão)
  • Mateus Silva (lesão)
  • Nathan Mendes (suspensão)
  • Pedro Henrique (lesão)
  • Renato Kayzer (lesão)
  • Riccieli (lesão)
  • Rúben Ismael (lesão)

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Tags:

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