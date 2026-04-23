Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRISE

Com nova lesão, Vitória enfrentou o Flamengo com time inteiro no DM

Leão da Barra segue com muitas ausências no elenco

João Grassi
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Pedro Henrique
Pedro Henrique -

Apesar de ter voltado a utilizar o atacante Marinho na derrota por 2 a 1 contra o Flamengo, nesta quarta-feira, 22, o Esporte Clube Vitória segue com muitos problemas envolvendo lesões. Além de perder Gabriel Baralhas e Renato Kayzer, o Leão da Barra volta a contar com Pedro Henrique no seu departamento médico.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Jair Ventura explicou mais uma ausência do centroavante na lista de relacionados, que segue sem estrear pelo Vitória. Ele passou por longo período de recondicionamento físico ao chegar em Salvador e depois sofreu uma fratura no braço.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Flamengo deveria ter três expulsos contra o Vitória, diz ex-árbitra
Com lesão muscular, Baralhas desfalca o Vitória pelas próximas semanas
Jair Ventura classifica Erick como "jogador mais importante do Brasil"

"Pedro Henrique teve mais uma lesão, continua fora. Perdemos Kayzer, que é meu artilheiro nesses sete meses. O outro jogador com mais gols comigo aqui é o Baralhas, que também não jogou hoje (...) Estamos tendo que oportunizar jovens, hoje lancei o José Breno no Maracanã", comentou Jair Ventura.

Outro problema foi com o goleiro Gabriel Vasconcelos, que sentiu um incômodo e também não viajou para o Rio de Janeiro. Embora não tenha se lesionado, o volante Ronald não atuou no Maracanã por apresentar quadro de gripe.

Com isso, o Vitória enfrentou o Flamengo com um total de 14 atletas afastados por problemas médicos, mais que um time inteiro de desfalques divididos em todos os setores do campo. Durante a partida, o atacante Erick ainda foi substituído com dores.

Renato Kayzer
Renato Kayzer | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Desfalques do Vitória na derrota para o Flamengo

  • Camutanga: fratura nos ossos do pé (realizou cirurgia)
  • Claudinho: contusão no joelho (em transição)
  • Dudu: deslizamento de vértebra (realizou cirurgia)
  • Edu: lesão no tendão de Aquiles (realizou cirurgia)
  • Gabriel Baralhas: lesão na posterior esquerda
  • Gabriel Vasconcelos: incômodo não detalhado
  • Jamerson: lesão na posterior esquerda (em transição)
  • Neris: tendinopatia no tendão patelar (em transição)
  • Mateus Silva: lesão na anterior esquerda
  • Renato Kayzer: lesão na anterior direita
  • Ricceli: lesão na panturrilha esquerda
  • Ronald: gripe
  • Rúben Ismael: lesão de LCA no joelho (em transição)
  • Pedro Henrique: incômodo não detalhado

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

esporte clube vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pedro Henrique
Play

Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova

Pedro Henrique
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

Pedro Henrique
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

Pedro Henrique
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

x