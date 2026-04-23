Com nova lesão, Vitória enfrentou o Flamengo com time inteiro no DM

Pedro Henrique - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Apesar de ter voltado a utilizar o atacante Marinho na derrota por 2 a 1 contra o Flamengo, nesta quarta-feira, 22, o Esporte Clube Vitória segue com muitos problemas envolvendo lesões. Além de perder Gabriel Baralhas e Renato Kayzer, o Leão da Barra volta a contar com Pedro Henrique no seu departamento médico.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Jair Ventura explicou mais uma ausência do centroavante na lista de relacionados, que segue sem estrear pelo Vitória. Ele passou por longo período de recondicionamento físico ao chegar em Salvador e depois sofreu uma fratura no braço.

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"Pedro Henrique teve mais uma lesão, continua fora. Perdemos Kayzer, que é meu artilheiro nesses sete meses. O outro jogador com mais gols comigo aqui é o Baralhas, que também não jogou hoje (...) Estamos tendo que oportunizar jovens, hoje lancei o José Breno no Maracanã", comentou Jair Ventura.

Outro problema foi com o goleiro Gabriel Vasconcelos, que sentiu um incômodo e também não viajou para o Rio de Janeiro. Embora não tenha se lesionado, o volante Ronald não atuou no Maracanã por apresentar quadro de gripe.

Com isso, o Vitória enfrentou o Flamengo com um total de 14 atletas afastados por problemas médicos, mais que um time inteiro de desfalques divididos em todos os setores do campo. Durante a partida, o atacante Erick ainda foi substituído com dores.

Renato Kayzer | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Desfalques do Vitória na derrota para o Flamengo