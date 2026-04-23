Com lesão muscular, Baralhas desfalca o Vitória pelas próximas semanas

Gabriel Baralhas - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Titular absoluto do Esporte Clube Vitória, Gabriel Baralhas será desfalque no elenco pelas próximas semanas. Segundo informações do Arena Rubro-Negra, confirmadas pelo portal A TARDE, o volante teve constatada lesão grau 2 na posterior da coxa esquerda.

Baralhas ficará fora de combate por cerca de um mês enquanto se recupera. O A Tarde apurou que o camisa 44 já está descartado dos próximos três jogos, mas deve seguir afastado até, ao menos, o jogo de volta contra o Flamengo pela Copa do Brasil.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Peça chave e capitão da equipe rubro-negra, Baralhas acumula 19 jogos na temporada, com quatro gols marcados e cinco assistências. Desde que Jair Ventura assumiu o comando técnico, o Vitória não venceu nenhuma partida sem a presença do meio-campista.

Próximo compromisso

Sem Baralhas, o Vitória volta a jogar no próximo domingo, 26, às 18h30, contra o Athletico, na Arena da Baixada. A partida é válida pela 13ª rodada do Brasileirão.