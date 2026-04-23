COPA DO BRASIL
Jair Ventura classifica Erick como "jogador mais importante do Brasil"
Ponta foi o autor de um golaço contra o Flamengo pelo torneio brasileiro
Após a derrota de 2 a 1 para o time do Flamengo nesta terça-feira, 22, pela partida de ida da 5ª fase da Copa do Brasil, o técnico do Esporte Clube Vitória, Jair Ventura, enfatizou a importância do atacante Erick na temporada.
Durante a entrevista coletiva após a partida, Jair Ventura destacou Erick como o ponta com mais participações em gol no Brasil, e a sua importância para o momento do time.
"Ele é simplesmente o beirada com mais participações no gol no Brasil. Então se ele faz falta, ele está acima de todos os beiradas do país, imagina o que dirá falta que ele faz para nós."
Ele é o jogador mais importante do Brasil hoje.
Situação física de Erick
Jair Ventura comentou sobre a parte física de Erick, que deixou o campo machucado, indicando que o atleta passará por avaliação médica para saber se o mesmo terá condições físicas para o próximo compromisso do Vitória.
"O Erick tem que ser reavaliado, e dentro dessa situação se ele vai jogar ou não... hoje é torcer para que a gente não perca mais um atleta e principalmente um atleta que é o cara com mais participações em gols do nosso time. Então vamos reavaliar, espero que ele tenha condição de atuar".
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Fase de Erick pelo Vitória
Na temporada de 2026, Erick já atuou por 21 partidas com a camisa do Vitória, participando diretamente de 13 gols na temporada, no qual acabou marcando seis e distribuindo sete assistências ao todo.
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