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COPA DO BRASIL

Jair Ventura classifica Erick como "jogador mais importante do Brasil"

Ponta foi o autor de um golaço contra o Flamengo pelo torneio brasileiro

Valdomiro Neto
Por

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Erick comemorando gol contra o Piauí
Erick comemorando gol contra o Piauí -

Após a derrota de 2 a 1 para o time do Flamengo nesta terça-feira, 22, pela partida de ida da 5ª fase da Copa do Brasil, o técnico do Esporte Clube Vitória, Jair Ventura, enfatizou a importância do atacante Erick na temporada.

Durante a entrevista coletiva após a partida, Jair Ventura destacou Erick como o ponta com mais participações em gol no Brasil, e a sua importância para o momento do time.

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"Ele é simplesmente o beirada com mais participações no gol no Brasil. Então se ele faz falta, ele está acima de todos os beiradas do país, imagina o que dirá falta que ele faz para nós."

Ele é o jogador mais importante do Brasil hoje.
Jair Ventura - Técnico do Vitória

Situação física de Erick

Jair Ventura comentou sobre a parte física de Erick, que deixou o campo machucado, indicando que o atleta passará por avaliação médica para saber se o mesmo terá condições físicas para o próximo compromisso do Vitória.

"O Erick tem que ser reavaliado, e dentro dessa situação se ele vai jogar ou não... hoje é torcer para que a gente não perca mais um atleta e principalmente um atleta que é o cara com mais participações em gols do nosso time. Então vamos reavaliar, espero que ele tenha condição de atuar".

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Fase de Erick pelo Vitória

Na temporada de 2026, Erick já atuou por 21 partidas com a camisa do Vitória, participando diretamente de 13 gols na temporada, no qual acabou marcando seis e distribuindo sete assistências ao todo.

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Tags:

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