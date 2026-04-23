Jair Ventura classifica Erick como "jogador mais importante do Brasil"

Erick comemorando gol contra o Piauí - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após a derrota de 2 a 1 para o time do Flamengo nesta terça-feira, 22, pela partida de ida da 5ª fase da Copa do Brasil, o técnico do Esporte Clube Vitória, Jair Ventura, enfatizou a importância do atacante Erick na temporada.

Durante a entrevista coletiva após a partida, Jair Ventura destacou Erick como o ponta com mais participações em gol no Brasil, e a sua importância para o momento do time.

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"Ele é simplesmente o beirada com mais participações no gol no Brasil. Então se ele faz falta, ele está acima de todos os beiradas do país, imagina o que dirá falta que ele faz para nós."

Ele é o jogador mais importante do Brasil hoje. Jair Ventura - Técnico do Vitória

Situação física de Erick

Jair Ventura comentou sobre a parte física de Erick, que deixou o campo machucado, indicando que o atleta passará por avaliação médica para saber se o mesmo terá condições físicas para o próximo compromisso do Vitória.

"O Erick tem que ser reavaliado, e dentro dessa situação se ele vai jogar ou não... hoje é torcer para que a gente não perca mais um atleta e principalmente um atleta que é o cara com mais participações em gols do nosso time. Então vamos reavaliar, espero que ele tenha condição de atuar".

Fase de Erick pelo Vitória

Na temporada de 2026, Erick já atuou por 21 partidas com a camisa do Vitória, participando diretamente de 13 gols na temporada, no qual acabou marcando seis e distribuindo sete assistências ao todo.