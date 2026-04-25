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VÍNCULO SELADO

Após três meses, Bahia anuncia novo patrocinador máster; confira

Tricolor de Aço tem nova casa de apostas como patrocinadora

Téo Mazzoni
Por

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Bahia estreia patrocinador máster em duelo contra o Santos
Bahia estreia patrocinador máster em duelo contra o Santos -

O Esporte Clube Bahia entrará em campo neste sábado, 25, com uma novidade estampada no uniforme. No duelo contra o Santos, válido pelo Campeonato Brasileiro e disputado na Arena Fonte Nova, o Tricolor de Aço fará a estreia de seu novo patrocinador máster.

A marca que ocupará o espaço mais nobre da camisa azul, vermelha e branca será a Esportiva Bet, empresa do ramo de apostas esportivas online. O acordo firmado entre as partes tem duração inicial de três meses, até o final da Copa do Mundo. Os valores do acordo não foram divulgados.

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Fundada em 2021 e com atuação em São Paulo e na Bahia, a Esportiva Bet amplia sua presença no futebol ao se associar ao clube baiano. Além da exposição no uniforme da equipe masculina, o contrato prevê uma série de ativações: a marca estará presente em painéis de LED e placas ao redor do campo, no centro de treinamento, em backdrops de entrevistas e em outras propriedades institucionais do clube.

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O acerto marca o fim de um período de três meses sem patrocinador máster no Bahia. A lacuna teve início no dia 17 de janeiro de 2026, quando o clube anunciou o rompimento, de forma amigável, com a Viva Sorte Bet, empresa que ocupava o espaço máster desde janeiro de 2025. O contrato entre as partes tinha validade até dezembro de 2026, mas foi encerrado antes do prazo inicialmente estabelecido.

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