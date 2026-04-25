Juba abre o jogo sobre silêncio do Bahia após vexame contra o Remo

Juba abre o jogo sobre silêncio do Bahia após vexame - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Autor do gol que iniciou a reação do Esporte Clube Bahia na partida deste sábado, 25, contra o Santos, na Arena Fonte Nova, o lateral-esquerdo Luciano Juba revelou o motivo da ausência dos jogadores na zona mista após a derrota vexatória para o Remo, na última quarta-feira, 22.

Juba afirmou que sequer sabia que nenhum atleta havia comparecido para dar respostas à imprensa, o que contraria a declaração de Rogério Ceni na coletiva da última quarta-feira. Na ocasião, o treinador garantiu que pediu para que os jogadores fossem embora e que apenas ele concederia entrevista.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar de demonstrar desconhecimento sobre a situação, o lateral ressaltou que é sempre difícil se pronunciar em momentos negativos, como após a derrota para o Remo. “Todo mundo esperava a vitória, nós também. Infelizmente, não aconteceu”, afirmou.

Durante a entrevista, Luciano Juba também comentou a reunião entre elenco, comissão técnica e a principal torcida organizada do clube, a Bamor, realizada no CT Evaristo de Macedo, em meio aos protestos pelos resultados e desempenho recente da equipe.

Conversamos, e eles puderam expor a insatisfação deles Luciano Juba - lateral-esquerdo do Bahia

Apesar do ambiente conturbado na Arena Fonte Nova e no CT Evaristo de Macedo, o jogador demonstrou confiança na classificação do Bahia diante do Remo, pela Copa do Brasil. “Tenho certeza de que vamos nos preparar da melhor maneira possível para, no jogo da volta, dar uma resposta ao nosso torcedor”, projetou.

A partida de volta será disputada no dia 13 de maio, às 21h30, no Mangueirão, em Belém (PA). Para garantir a classificação direta, o Bahia precisa vencer por três gols de diferença. Em caso de triunfo por dois gols, a decisão será nos pênaltis. Já uma vitória por um gol, empate ou nova derrota elimina o Tricolor de Aço da competição.