Jair Ventura diz que arbitragem "condicionou" derrota do Vitória

A derrota do Esporte Clube Vitória para o Athletico, neste domingo, 26, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro, ganhou contornos de indignação na coletiva de imprensa pós-jogo. O técnico Jair Ventura não poupou críticas à arbitragem comandada por Bruno Arleu e atribuiu o resultado diretamente aos lances polêmicos ocorridos ao longo da partida.

Na avaliação do treinador, decisões cruciais acabaram interferindo no desempenho da equipe dentro de campo, especialmente no aspecto emocional. Jair destacou que episódios como o pênalti marcado contra o Vitória e outros lances não punidos contribuíram para desestabilizar o time em um momento em que apresentava bom futebol.

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“A gente sabe que essas situações não podem tirar a nossa constância de performance [...] É inegável o grande jogo que fizemos contra o Flamengo, é inegável o primeiro tempo que fizemos hoje. Mas, quando acontecem coisas como as de hoje, isso começa a tirar a gente do prumo”, afirmou Jair.

O treinador detalhou situações que, segundo ele, reforçam o sentimento de injustiça no elenco, como a falta de punição em jogadas mais duras e o entendimento da arbitragem em lances decisivos.

“Então, o resultado foi condicionado a isso [...] É difícil dissociar [...] Você faz um gol em um ambiente difícil, hostil, e pensa que pode controlar o jogo. Aí vem um pênalti que não existe.[...] Isso afeta. O vestiário já fica pesado. E não sou só eu dizendo, todo mundo está vendo. Mas, no fim, essas situações acabam não dando em nada, como aconteceu contra o Flamengo. [...] E a gente acaba sendo prejudicado mais uma vez”, garantiu o treinador do Vitória.

Além das críticas à arbitragem de campo, Jair Ventura também demonstrou insatisfação com a atuação do árbitro de vídeo, destacando a ausência de revisões em lances considerados claros.

“O Luiz Gustavo chuta o Zé Vitor duas vezes no chão. Isso não é futebol, é agressão, é vermelho direto. O VAR poderia chamar [...] Os árbitros precisam tomar cuidado. Até hoje não sabemos o que aconteceu no jogo contra o Flamengo. Não sabemos se o árbitro não quis ver ou se o VAR não chamou”.