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“Não foi pênalti”: Cacá detona arbitragem após derrota do Vitória

Zagueiro do Vitória critica decisão em lance polêmico contra o Athletico

Téo Mazzoni
Por

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Cacá critica arbitragem
Cacá critica arbitragem - Foto: Reprodução / Premiere

A atuação da arbitragem voltou a ser alvo de críticas no ambiente do Esporte Clube Vitória. Pelo segundo jogo consecutivo, o time deixou o campo reclamando, desta vez após a derrota para o Athletico, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, sob o comando do árbitro Bruno Arleu.

O principal motivo da insatisfação rubro-negra foi a marcação de um pênalti ainda no primeiro tempo, pouco depois de o Vitória abrir o placar. No lance, o atacante Kevin Viveros disputava a bola com o zagueiro Cacá quando o árbitro assinalou a penalidade, decisão que gerou forte contestação por parte dos jogadores e da comissão técnica. Sem revisão do VAR, a marcação de campo foi mantida.

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Após a partida, Cacá foi um dos que demonstraram maior inconformismo com o lance. O defensor afirmou que o adversário teria buscado o contato para cavar a infração.

Para mim e para muita gente, não foi pênalti
Cacá - zagueiro do Vitória

Além do pênalti, outros dois lances ao longo da partida também aumentaram a revolta do lado rubro-negro. No primeiro tempo, o volante Luiz Gustavo foi advertido apenas com cartão amarelo após chutar Zé Vitor em uma dividida. Já na etapa final, Arthur Dias também recebeu amarelo depois de uma entrada dura em Renê, na entrada da área. Em ambos os casos, o árbitro de vídeo não recomendou revisão.

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Apesar da crítica direta à arbitragem, o zagueiro Cacá destacou a necessidade de manter o foco na sequência da competição e reagir ao resultado negativo: “Nossa equipe é muito forte, é um grupo muito dedicado, em que todos se cobram bastante. Agora é pensar no próximo jogo, em casa, e buscar somar pontos”.

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