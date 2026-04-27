Trio do Vitória é denunciado no STJD e pode ser punido com suspensão

Após as polêmicas na derrota do Esporte Clube Vitória para o Athletico, no último domingo, 26, rubro-negros criticaram duramente a arbitragem em entrevistas e manifestações nas redes sociais. Parte dessas declarações, no entanto, podem ainda render punições para o clube. Erick, Fábio Mota e Jair Ventura foram denunciados pela Procuradoria de Justiça Desportiva.

O atacante, o presidente e o técnico do Vitória serão julgados e podem ser punidos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Eles foram enquadrados no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que estabelece “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras”.

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Para o lado esportivo a punição pode render suspensão de um a seis jogos para o treinador e o atleta, além da possibilidade de multa. O zagueiro David Duarte e o treinador Rogério Ceni, ambos do Bahia, viveram situação semelhante e receberam gancho de uma partida. Os dois ficaram fora do empate por 2 a 2 do Tricolor com o Santos.

Já para Fábio Mota, a punição também é passível de suspensão, no caso dele como dirigente sendo de 15 a 180 dias. O diretor de futebol do rival, Cadu Santoro, foi punido com o gancho mínimo estabelecido no CBJD.

Quando será o julgamento?

Conduzido pela 3ª Comissão Disciplinar, o julgamento do trio rubro-negro será realizado na próxima quinta-feira, 30, marcado para 11h.

| Foto: Reprodução | STJD

As polêmicas

Além de um pênalti duvidoso marcado para o Athletico, a arbitragem comandada por Bruno Arleu de Araújo foi responsável por outros dois lances polêmicos na partida.

No primeiro tempo, o volante Luiz Gustavo, em dividida com Zé Vitor, chutou o jogador do Vitória, mas recebeu apenas cartão amarelo.

Já na segunda etapa, houve mais um amarelo controverso, desta vez para Arthur Dias, após uma entrada forte em Renê, na entrada da grande área do Furacão. Em nenhum dos lances, o VAR interveio.

Após o apito final, diversos rubro-negro demonstraram publicamente suas insatisfações com as decisões da arbitragem. Fábio Mota fez um forte desabafo e o clube formalizou nova representação na CBF.

"Respeitem o Vitória, absurdo o que a arbitragem está fazendo. O Brasil viu contra o Flamengo, agora três lances capitais. Vitória bem no jogo, um pênalti inexistente, todo mundo viu. Depois chute no Zé Vitor, para expulsão direta, por último o zagueiro tira Renê de campo e não é expulso. Critérios errados para escalar arbitragem. Nos sentimos impotentes. Trabalhamos muito, cheios de desfalques e fomos prejudicados", criticou Mota.

Jair Ventura e Fábio Mota | Foto: Reprodução | YouTube/TV Vitória

Um dos jogadores mais inconformados foi o atacante Erick, que chegou a afirmar que o Leão foi "roubado de novo" após polêmicas anteriores na derrota para o Flamengo na Copa do Brasil.