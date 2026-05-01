Vitória x Coritiba: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo

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O Esporte Clube Vitória entra em campo neste sábado, 2, às 18h30, para enfrentar o Coritiba. A partida é válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro e será disputada no Estádio Manoel Barradas, em Salvador.

O Vitória volta ao foco na Série A após jogar pela Copa do Nordeste, onde garantiu vaga nas quartas de final ao empatar com o Confiança. O Coxa, por outro lado, não jogou na semana e não entra em campo desde o último domingo, 26, quando perdeu para o Grêmio.

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Com uma grande campanha em casa, o Leão da Barra busca sua quinta vitória no sétimo jogo que fará no Barradão pelo Brasileirão. A equipe baiana, inclusive, só venceu como mandante até aqui na competição.

O técnico Jair Ventura segue com muitos desfalques no elenco, mas terá a volta do lateral-direito Nathan Mendes, que cumpriu suspensão na rodada passada. O lateral-esquerdo Ramon e o atacante Renê, poupados no Nordestão, também são opções.

O grande problema é com o ponta-direita Erick, que vai depender de um efeito suspensivo para entrar em campo. O camisa 33 foi punido pelo STJD com duas partidas de gancho após criticar a arbitragem e é dúvida para o duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view);

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Marinho, Matheuzinho e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Coritiba: Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Tiago Cóser e Felipe Jonatan; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Lavega e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

Arbitragem

Árbitro : Rafael Rodrigo Klein (RS)

: Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistente 1 : Bruno Raphael Pires (GO)

: Bruno Raphael Pires (GO) Assistente 2 : Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) VAR : Caio Max Augusto Vieira (GO)

: Caio Max Augusto Vieira (GO) Quarto árbitro : Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Desfalques

Vitória

Baralhas (lesão)

Camutanga (lesão)

Dudu (lesão)

Edu (lesão)

Mateus Silva (lesão)

Pedro Henrique (lesão)

Renato Kayzer (lesão)

Riccieli (lesão)

Rúben Ismael (lesão)

Coritiba