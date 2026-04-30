Punido por 1 mês, presidente do Vitória dispara contra STJD: "Estou na Coreia do Norte?"

Durante julgamento feito pela 3ª Comissão Disciplinar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta quinta-feira, 30, o presidente Fábio Mota, do Esporte Clube Vitória, questionou se "está na Coreia do Norte" pouco antes de ser punido com 30 dias de suspensão.

Fábio foi denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por criticar a arbitragem de dois jogos do Vitória em forte entrevista.



O dirigente justificou seu desabafo: "Você perde milhões por erro de arbitragem. No jogo seguinte acontece tudo de novo, mesmo com as representações, todos os requisitos, não consegue êxito e nem resposta. É muito difícil".

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O presidente rubro-negro também havia abordado sobre a necessidade de renovação no quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Durante a fala que causou sua denúncia, ele chegou a citar Rodrigo Cintra, coordenador-geral da Comissão de Arbitragem.

"Nós temos um quadro de árbitros que há muito tempo não é renovado. Estou na Coreia do Norte que eu não posso opinar que precisamos ter modificação? Que a gente precisa de reciclagem? Tá lá o processo pra discutir, estou chamando isso pra um debate, vamos debater", indagou Mota.

Julgamento

Além de Fábio Mota, Erick e Jair Ventura também foram julgados. Enquanto o técnico foi absolvido e escapou de qualquer gancho, o atacante terá que cumprir suspensão de duas partidas. A decisão ainda cabe recurso e um efeito suspensivo pode ser solicitado.

Sem Erick garantido, o Vitória encara o Coritiba no próximo sábado, 2 de maio, às 18h30, no Barradão. O confronto é válido pela 14ª rodada do Brasileirão.