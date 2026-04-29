Ex-Vitória comenta polêmicas de arbitragem contra Flamengo e Athletico

O ex-jogador Obina, revelado pelo Vitória, se posicionou em relação às polêmicas de arbitragem envolvendo o clube nos últimos jogos, contra Flamengo e Athletico Paranaense, válidos pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão, respectivamente.

Em conversa com o portal A TARDE, o jogador afirmou que não acredita em conspirações e manipulações de resultados contra o Rubro-Negro Baiano ou contra os times nordestinos. Segundo ele, as decisões de arbitragem que afetaram o Vitória nos últimos jogos teriam sido “erros” que acontecem em um contexto “geral”.

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Obina esteve presente em um bar de Salvador, para uma ação de uma casa de apostas e acompanhar o jogo do Flamengo na Libertadores.

“Contra o Athletico Paranaense, que jogar lá é muito difícil, tiveram alguns erros [de arbitragem], como a gente sabe. Já contra o Flamengo, acho que Saúl poderia ter sido expulso, mas são erros que acontecem com todos os times”, declarou Obina, citando outra decisão de arbitragem que gerou polêmica.

“No mesmo dia, teve uma falta mal marcada contra o Bragantino no jogo contra o Palmeiras. Então é isso, acho que é uma questão geral, e não direcionada ao Vitória ou aos times do Nordeste”.