Ex-Bahia vive fase artilheira em busca de título histórico no Japão

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Um nome conhecido pela torcida do Bahia vive boa fase em terras distantes do futebol brasileiro. Revelado nas divisões de base do Tricolor, o atacante Marcelo Ryan marcou três gols e deu quatro assistências nas últimas três partidas pelo FC Tokyo, modesto clube do Japão.

O jogador de 23 anos teve uma passagem vitoriosa pela base do Bahia, com direito a dois títulos do Campeonato Baiano Sub-20 e fama de artilheiro. Apesar disso, ele não teve o mesmo sucesso no futebol profissional com a camisa tricolor.

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Marcelo Ryan fez 29 partidas pelo Esquadrão de Aço, mas nunca conseguiu se firmar como uma opção para a equipe principal, e quase todas as suas partidas foram válidas por Campeonato Baiano e Copa do Nordeste.

Marcelo Ryan em campo pelo Bahia em 2021 | Foto: Divulgação |ECBahia

Nova fase

Sem espaço no Tricolor, o atacante foi vendido ao Yokohama FC em agosto de 2022, mas iniciar uma nova fase da sua carreira. A virada de chave aconteceu em 2024, pelo Segan Tosu, quando ele marcou 15 gols em uma única temporada.

Marcelo Ryan seguiu fazendo sucesso quando foi emprestado ao FC Tokyo na temporada seguinte, com 13 gols marcados na Primeira Divisão Japonesa. Adquirido em definitivo ao final da temporada, o atleta é uma das sensações da competição.

A atual temporada já começou bem, com cinco gols e quatro assistências em 11 jogos. O Tokyo é o atual vice-líder da competição com 29 pontos, três a menos que o líder Kashima Antlers. O clube busca seu primeiro título do principal torneio do calendário japonês.