Técnico de joias da base do Bahia fez imersão em clubes europeus

Seguindo o modelo do Grupo City, o Bahia deu mais um passo dentro do projeto de transformação. Agora, o clube tem um foco específico no desenvolvimento individualizado de atletas da base com acompanhamento exclusivo, buscando se dedicar ao máximo às "joias" dos Pivetes de Aço, como antecipado por apuração do Portal A Tarde.

A novidade, no entanto é que o Tricolor agora conta com um coordenador dedicado exclusivamente aos principais talentos da base. A função é ocupada por João Milanez, que deixa o comando do sub-15 para assumir a área de Desenvolvimento Individual.

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Ele será responsável por acompanhar cerca de 15 jovens considerados as principais promessas do clube, com um trabalho personalizado que vai além das rotinas tradicionais das categorias.

Entre os nomes contemplados estão joias como Ruan Pablo, Dell e Kauê Furquim, que já orbitam o elenco principal.

Imersão europeia

A ideia é criar uma cultura de evolução individual desde as fases iniciais da formação, seguindo o modelo de experiências dentro do Grupo City. Por isso, João Milanez passou por intercâmbios em clubes da rede, como Manchester City (Inglaterra), Troyes (França) e Lommel (Bélgica), buscando trazer o funcionamento da lá para a Bahia.

Atualmente, inclusive, dois jovens do Bahia, Jonathan Marinho e Ruan Victor, participam de um período de treinos no sub-18 do Manchester City, reforçando a integração entre os clubes.

Jonathan Marinho, João Milanez e Ruan Victor em Manchester | Foto: Divulgação I EC Bahia

O projeto rompe com o modelo mais tradicional do futebol brasileiro, que costuma priorizar o coletivo. No Bahia, a lógica passa a ser inversa, colocando o jogador no centro do processo.

Plano individual

O programa, chamado de Individual Development Program, aposta em uma abordagem completa, conectando diferentes áreas do desempenho.

Cada atleta recebe um plano específico que envolve aspectos técnicos, leitura tática, preparação física e desenvolvimento mental. A proposta é tratar o jogador de forma holística, acelerando a evolução e preparando-o para o alto nível.

Além disso, o projeto inclui sessões práticas, análises em vídeo e intervenções direcionadas no dia a dia de treino.

O clube também vai realizar clínicas semanais de desenvolvimento com atletas das categorias sub-12 ao sub-17, ampliando o alcance da metodologia.

Meta até 2033

A iniciativa faz parte de um plano maior do clube, que tem como objetivo se tornar a melhor base do Brasil até 2033. A estratégia inclui aumentar a presença de jogadores formados no clube no time principal, valorizar ativos internos e fortalecer o Bahia no mercado de transferências.

Com nomes como Dell e Kauê Furquim já dando os primeiros passos entre os profissionais, o clube começa a colher os frutos de um projeto que agora ganha ainda mais profundidade e método.