Após iniciar transição, veja quando Ruan Pablo pode voltar aos campos

Afastado dos gramados há mais de três meses após ser submetido a uma intervenção cirúrgica por conta de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, sofrida durante o primeiro clássico BaVi do ano, no Barradão, o atacante Ruan Pablo, joia da base do Esporte Clube Bahia, iniciou a fase de transição física nesta terça-feira, 28, no CT Evaristo de Macedo.

Conforme divulgado pelo Bahia, a joia da base tricolor iniciou uma transição híbrida, com trabalhos na academia e no campo, ainda sem participar das atividades com o restante do elenco. Segundo soube a reportagem do portal A TARDE, o clube trabalha para que o atleta esteja apto a voltar a jogar a partir de junho.

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No entanto, é importante destacar que, em razão da Copa do Mundo de 2026, o calendário do futebol brasileiro será paralisado durante o mês de junho, com o retorno das competições nacionais previsto apenas para julho. Portanto, Ruan Pablo só deverá voltar a atuar pelo Bahia após o Mundial. O primeiro jogo do Esquadrão depois da pausa está previsto para os dias 22 ou 23 de julho, contra o Atlético-MG.

Após a lesão, a reportagem de A TARDE apurou que Ruan Pablo permaneceria afastado por cerca de quatro meses. No último sábado, 25, o jovem atacante de 17 anos completou três meses da lesão.

Atleta mais jovem a marcar um gol no time profissional, superando Beijoca, Ruan Pablo soma 20 jogos pela equipe principal e três gols marcados. Aos 17 anos, o atacante renovou seu contrato até o fim de 2030, com multa rescisória para clubes do exterior fixada em 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão).