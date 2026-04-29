RETORNO PRÓXIMO?
Após iniciar transição, veja quando Ruan Pablo pode voltar aos campos
Joia tricolor avança na recuperação pelo Bahia
Afastado dos gramados há mais de três meses após ser submetido a uma intervenção cirúrgica por conta de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, sofrida durante o primeiro clássico BaVi do ano, no Barradão, o atacante Ruan Pablo, joia da base do Esporte Clube Bahia, iniciou a fase de transição física nesta terça-feira, 28, no CT Evaristo de Macedo.
Conforme divulgado pelo Bahia, a joia da base tricolor iniciou uma transição híbrida, com trabalhos na academia e no campo, ainda sem participar das atividades com o restante do elenco. Segundo soube a reportagem do portal A TARDE, o clube trabalha para que o atleta esteja apto a voltar a jogar a partir de junho.
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No entanto, é importante destacar que, em razão da Copa do Mundo de 2026, o calendário do futebol brasileiro será paralisado durante o mês de junho, com o retorno das competições nacionais previsto apenas para julho. Portanto, Ruan Pablo só deverá voltar a atuar pelo Bahia após o Mundial. O primeiro jogo do Esquadrão depois da pausa está previsto para os dias 22 ou 23 de julho, contra o Atlético-MG.
Após a lesão, a reportagem de A TARDE apurou que Ruan Pablo permaneceria afastado por cerca de quatro meses. No último sábado, 25, o jovem atacante de 17 anos completou três meses da lesão.
Atleta mais jovem a marcar um gol no time profissional, superando Beijoca, Ruan Pablo soma 20 jogos pela equipe principal e três gols marcados. Aos 17 anos, o atacante renovou seu contrato até o fim de 2030, com multa rescisória para clubes do exterior fixada em 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão).
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