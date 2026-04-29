Reencontro? Saiba se Cauly poderá jogar pelo São Paulo contra o Bahia

Meia do São Paulo, Cauly não tem veto e pode encarar o Bahia - Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC

O Esporte Clube Bahia entra em campo neste domingo, 3, às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo. A partida, além de ser crucial para a sequência da temporada devido ao mau momento vivido pelo clube, também marcará o reencontro com Cauly.

Isso porque, emprestado ao Tricolor paulista, o vínculo do meio-campista não possui nenhuma cláusula contratual que o impeça de enfrentar o Esquadrão, conforme soube o portal A TARDE. Portanto, o ex-camisa 8 da equipe azul, vermelha e branca está liberado para atuar.

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O contrato firmado entre São Paulo e Bahia pelo jogador é semelhante ao acordo feito entre os clubes na temporada passada envolvendo Rodrigo Nestor, quando, mesmo emprestado ao clube paulista, pôde atuar normalmente.

Na configuração atual da tabela de classificação, Bahia e São Paulo são adversários diretos na disputa por uma vaga no G-4 do Campeonato Brasileiro. Atualmente, apenas dois pontos separam as equipes: o Esquadrão está na 6ª colocação, com 21 pontos, enquanto o Tricolor paulista ocupa o 4º lugar, com 23 pontos, mas com um jogo a mais.

Os termos da negociação

Cauly deixou o Bahia no início desta temporada, em fevereiro, após ser emprestado ao São Paulo até o fim de 2026, com opção de compra ao término do vínculo. O Tricolor de Aço recebeu 500 mil euros (cerca de R$ 2,91 milhões) pela cessão do atleta. Além disso, o acordo prevê metas estabelecidas.

Caso o jogador atinja a primeira meta estipulada em contrato — 25 partidas disputadas — o clube paulista será obrigado a pagar 2 milhões de euros pela compra de 50% dos direitos econômicos do atleta. Há, ainda, uma segunda meta prevista, que pode render mais 600 mil euros ao Tricolor de Aço.

Se Cauly cumprir todas as metas estabelecidas durante sua passagem pelo São Paulo, o Bahia permanecerá com 25% dos direitos econômicos do jogador, garantindo participação em uma eventual negociação futura.