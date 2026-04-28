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MULHERES DE AÇO

Bahia tropeça em casa e perde 'chance de ouro' no Brasileirão Feminino

Tricolor sofre o segundo revés em casa na competição

Lucas Vilas Boas
Por

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Bahia perdeu por 2 a 0 para o Grêmio, na Arena Cajueiro
Bahia perdeu por 2 a 0 para o Grêmio, na Arena Cajueiro - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

O Bahia voltou a tropeçar no Brasileirão Feminino nesta terça-feira, 28. Na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, as Mulheres de Aço perderam por 2 a 0 para o Grêmio e deixou para trás uma sequência de cinco triunfos consecutivos na competição.

O Tricolor ocupa a quarta colocação com 15 pontos em oito jogos, com quatro pontos a menos que o líder Corinthians, e poderia encostar na liderança em caso de triunfo. O revés diante do clube gaúcho foi apenas o segundo dentro de casa no torneio.

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O Esquadrão volta a campo para um confronto direto na parte de cima da tabela. O Tricolor recebe o Palmeiras no próximo sábado, 2, às 16h, na Arena Fonte Nova. O Alviverde é o segundo colocado da competição com 17 pontos, e tem a chance de ameaçar o rival Corinthians em caso de vitória em Salvador.

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Jogos das Mulheres de Aço no Brasileirão Feminino

  • Bahia 0 x 2 Cruzeiro;
  • São Paulo 2 x 1 Bahia;
  • Bahia 3 x 2 Vitória;
  • Bahia 3 x 1 Santos;
  • Bragantino 1 x 2 Bahia;
  • Bahia 3 x 1 América-MG;
  • Flamengo 1 x 3 Bahia;
  • Bahia 0 x 2 Grêmio.

O Bahia fez história na temporada passada, e avançou à segunda fase do Brasileirão pela primeira vez na história. A equipe do técnico Felipe Freitas terminou a etapa de pontos corridos na sétima colocação, com 24 pontos em 15 jogos.

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brasileirão feminino Esporte Clube Bahia

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