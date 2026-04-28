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Joia avança na recuperação e Bahia goleia por 6 a 0 em jogo-treino

Afastado desde o Ba-Vi de janeiro, atacante de 17 anos inicia transição física

Lucas Vilas Boas
Por

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Imagem ilustrativa da imagem Joia avança na recuperação e Bahia goleia por 6 a 0 em jogo-treino
- Foto: Divulgação | ECBahia

Afastado desde janeiro por causa de uma lesão ligamentar no tornozelo, o atacante Ruan Pablo iniciou a fase de transição física e avançou na recuperação para voltar aos gramados. Na tarde desta terça-feira, 28, o Bahia também goleou o Leônico, que jogará a Série B do Baianão, em jogo-treino no CT Evaristo de Macedo.

Sanabria (duas vezes), Erick (duas vezes), Everaldo e Nestor fizeram os gols do Tricolor em partida de 50 minutos, que contou apenas com os jogadores que não foram titulares no empate contra o Santos, pelo Brasileirão. A partida terminou 6 a 0.

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Os atletas que estiveram em campo por mais de 45 minutos no duelo na Arena Fonte Nova, participaram de um trabalho físico e, em seguida, de uma atividade de confronto, 7 contra 7, em espaço reduzido.

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Joia bruta

Ruan Pablo sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo durante o clássico Ba-Vi no Barradão, e precisou ser substituído durante o confronto pelo Campeonato Baiano, que terminou em triunfo por 1 a 0 do Esquadrão.

A contusão freou um início goleador de temporada com o Bahia. O atacante de 17 anos marcou dois gols nos seus cinco primeiros jogos em 2026 e, além disso, o Tricolor perdeu uma opção de ataque no setor ofensivo.

Ruan Pablo teve seu contrato renovado em janeiro até o final de 2030, em acordo que elevou a multa rescisória para 200 milhões de euros (mais de R$ 1 bilhão de reais) para clubes do exterior.

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Tags:

Esporte Clube Bahia Ruan Pablo

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